יום שני, 23.02.2026 שעה 11:16
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

צפו בשידור החי: אהבת השם מדבר על הניצחון

אחרי שעמד בהבטחתו והביס את עלי קוינצ'ו הטורקי כדי לשמור על מאזן מושלם בקריירה, הלוחם הישראלי חזר ארצה ומדבר במסיבת עיתונאים שמועברת כאן באתר

|
אהבת השם גורדון (פרטי)
אהבת השם גורדון (פרטי)

אהבת השם גורדון הוא הכוכב הגדול של הרגע בספורט הישראלי. הלוחם בן ה-19 עמד בהבטחתו להביס את עלי קוינצ’ו הטורקי ואילץ אותו לפרוש כבר לאחר שני סיבובים בלבד בדרך למאזן 0:11 בקריירה. יומיים אחרי הקרב בליטא, אהבת השם חזר הבוקר (שני) לישראל והוא מדבר כעת במסיבת עיתונאים שמועברת בשידור חי כאן באתר.

ישיר: מסע"ת אהבת השם גורדון

”אני תמיד מנסה להימנע מלהכניס פוליטיקה לספורט כי אני רואה את זה כמקום נטול. ברגע שהוא הכניס את זה אין דרך חזרה ואני שמח שהראיתי לכל העולם שעם ישראל חזק. זה מטורף וזה זכות, נתתי כוח והראיתי שיהודי ישראלי עולה עם כיפה וציצית ולא מסתיר את מי שהוא”.

“הכל מאלוהים, במיוחד שהקרב היה נגד טורקי שהוא אנטישמי, כל השבוע הזה היה מטורף. זה הרגע שחיכיתי אליו כל החיים שלי. אם הייתי נותן לכל מה שקורה להיכנס לי לראש זה היה מוציא את מאיזון והייתי מפסיק את הקרב הזה.

האם קיבלתי תגובות אנטישמיות על הקרב הזה? כן חופי, לא רק אני גם המשפחה שלי קיבלה. גם בקהל שמעתי על כל מיני מקרים. אנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות ואנחנו עושים את הדבר הנכון. החלום הגדול זה להגיע לליגה הכי טובה בעולם, כרגע אני צעיר. יש תכנון ענק לעשות את הענף הזה בארץ”.

“ההודעות המרגשות היו מחיילי צהל שקיבלתי, חיילים שראו בעזה את הקרב, זה ריגש כמעט עד דמעות. אין לי עוד מה להגיד ליריב הטורקי, כן היה כעס והיה הכל. שאלתי אותו למה הוא כתב את מה שהוא כתב ואמרתי לו שלא יעשה את זה עוד פעם. אבל אני כן מכבד אותו שהוא עלה לזירה כי זה דורש המון, אבל חוץ מזה אני לא מכבד אותו”.

