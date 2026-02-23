"המשחק היה זמן בשביל עבד להיכנס לדינמיקה"

לאחר תקופת המתנה מאז הגעתו בינואר, הקיצוני הישראלי בן ה-21, תאי עבד, רשם אמש הופעה משמעותית במדי לבאנטה כששיחק למעלה מ-20 דקות במשחק החוץ המאתגר מול ברצלונה באצטדיון הקאמפ נואו. עבד נכנס לכר הדשא בדקה ה-70 במקומו של קארים טונדה, אך לא עזר לקבוצתו שרשמה הפסד 0:3 בסיום.

ב’אס’ הגדירו את ההופעה כ"זמן איכות להיכנס לדינמיקה של הקבוצה", ציון דרך חשוב עבור השחקן שעד כה "בקושי שיחק דקות בודדות נגד אתלטיקו" מאז הצטרפותו. בדיווח של ה’סופר דפורטה’ צוין כי למרות המעמד המחייב, המאמן לואיס קסטרו בחר לתת אמון באקס פ.ס.וו איינדהובן בתוך "מקום מרשים כמו הקאמפ נואו של בארסה".

21 דק' לעבד, ברצלונה ניצחה את לבאנטה

עם זאת, צוין כי "איכות היריבה ונסיבות המפגש הגבילו את ההגעה ההתקפית" של שחקני לבאנטה ושל תאי עצמו, שהיה "ממוקד יותר במשימות הגנתיות לצד מאנו סאנצ'ס". למרות המגבלות הללו, במועדון מדגישים כי השחקן שמתהדר במספר 55 על הגב "מוסיף דקות איכותיות בהופעה חדשה כדי להראות את עצמו הן למאמן והן לאוהדי לבאנטה".

תאי עבד מול לאמין ימאל (רויטרס)

עבד מסומן כאחד ההימורים של לבאטנה לשנים הקרובות

כעת, עבד יצטרך להוכיח אם הוא ראוי לזכות ליותר דקות בתוך קבוצה שתחת הדרכתו של קסטרו "מהמרת על שחקני כנף, עם כישרון", כשהוא עצמו מסומן כ"אחד ההימורים של לבאנטה באגפים לשנים הקרובות". המאבק על מקום בהרכב אינו פשוט, שכן שחקני הבית המתחרים איתו על העמדה "מציגים רמה גבוהה, ומקשים מאוד על שאר שחקני ההתקפה".