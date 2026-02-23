יום שני, 23.02.2026 שעה 09:10
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%6017-646255דטרויט פיסטונס
68%6017-648956בוסטון סלטיקס
64%6380-668158ניו יורק ניקס
60%6702-690458קליבלנד קאבלירס
59%6524-661658טורונטו ראפטורס
54%6209-623554אורלנדו מג'יק
53%6689-669158פילדלפיה 76'
47%6995-689759אטלנטה הוקס
47%6925-701159מיאמי היט
47%6678-684359שארלוט הורנטס
45%6318-613255מילווקי באקס
44%7058-686659שיקגו בולס
29%6419-603056ברוקלין נטס
29%6693-618655וושינגטון וויזארדס
28%6961-649858אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%6267-682758אוקלהומה ת'אנדר
72%6037-641654סן אנטוניו ספרס
65%6053-634955יוסטון רוקטס
63%6823-706959דנבר נאגטס
58%6841-703859מינסוטה טימברוולבס
58%6327-643857פיניקס סאנס
55%6592-673358גולדן סטייט ווריורס
54%6595-648557לוס אנג'לס לייקרס
48%6214-621456לוס אנג'לס קליפרס
47%6875-674258פורטלנד בלייזרס
39%6501-638756דאלאס מאבריקס
34%6661-646556ממפיס גריזליס
32%7174-679457יוטה ג'אז
29%6760-644356ניו אורלינס פליקנס
22%7008-640758סקרמנטו קינגס

"הלילה של אבדיה בפיניקס לא נמשך זמן רב"

בארה"ב סיכמו את הפציעה של האולסטאר הישראלי, שירד מהמגרש לאחר פחות מדקה. מאמן פורטלנד טיאגו ספליטר: "הוא הרגיש טוב לפני המשחק, אני לא רופא"

|
דני אבדיה מתוסכל (רויטרס)
דני אבדיה מתוסכל (רויטרס)

"הלילה של אבדיה בפיניקס לא נמשך זמן רב" כך סיכמו ב-’בלייזרס אדג’’ את הופעתו הקצרה של האולסטאר הישראלי, דני אבדיה, בניצחון 77:92 על פיניקס. למרות הניסיונות להכשירו, הניסיון של אבדיה לעלות לפרקט הלילה נמשך 59 שניות בלבד כשכבר בהתקפה השנייה, נראה היה שגבו של אבדיה "ננעל" שוב. הוא אחז במותנו באי נוחות ניכרת וסימן לספסל, כשג'רמי גרנט מבצע עבירה מכוונת כדי לאפשר לו לצאת לחדר ההלבשה.

מאמן הקבוצה, טיאגו ספליטר, התייחס למצב במסיבת העיתונאים: "הוא הרגיש טוב לפני המשחק, אבל הגב שלו התפרץ שוב ואיבדנו אותו. זה לא קל. בזמן שהקבוצה הסתדרה התקפית, חשבתי שכולם התעלו הגנתית ועשו עבודה מדהימה". ספליטר הוסיף בנימה זהירה לגבי העתיד: "אני לא רופא, אבל אנחנו הולכים לצלול לעומק ולראות מה באמת קורה שם".

דני אבדיה מול ראיין דאן (רויטרס)דני אבדיה מול ראיין דאן (רויטרס)

יש מקום לאופטימיות

הכתב שון היגקין דיווח מהשטח כי "פחות מדקה לתוך המשחק, הגב של אבדיה כאב והוא ביקש לצאת", אך ציין שדני נצפה מעלה זריקות לפני פתיחת המחצית השנייה למרות שהושבת. מדובר בהחמרה של פציעה טורדנית המלווה את אבדיה מאז ה-11 בינואר, פציעה שגרמה לו להחמיץ כבר 10 מתוך 17 המשחקים האחרונים של פורטלנד.

