סלוט הודה: זה היה המשחק הכי גרוע שלנו העונה

ליברפול הצליחה אמש (ראשון) לחזור מהסיטי גראונד עם שלוש נקודות יקרות לאחר ניצחון דחוק בדמות 0:1 על נוטינגהאם פורסט הודות לשער של אלכסיס מק אליסטר בדקה ה-97, אך נראה שהיכולת על הדשא רחוקה מלהשביע את רצונו של המאמן ארנה סלוט.

המאמן ההולנדי לא ניסה לייפות את המציאות בסיום והודה בפה מלא כי קבוצתו הציגה את היכולת החלשה ביותר שלה מאז פתיחת הקדנציה שלו. התצוגה של המייטירדס במחצית הראשונה הייתה כה דלה, עד שקפטן העבר ופרשן ההווה, ג'יימי קראגר, הגדיר אותה כמופע אימים.

"לא הגיע לנו לקחת שלוש נקודות"

"המחצית הראשונה הייתה פשוט גרועה, אני חושב שזה המשחק הכי גרוע ששיחקנו עד עכשיו", אמר ארנה סלוט בכנות האופיינית לו. "המחצית השנייה כבר הייתה הרבה יותר טובה, שלטנו במשחק בצורה משמעותית יותר, אבל במיוחד בחצי הראשון היכולת לא התקרבה לרמה שהצגנו כל כך הרבה פעמים העונה".

ששחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)

סלוט המשיך וציין כי המזל, שלעיתים הפנה להם עורף העונה, היה הפעם לצידם: "היינו בצד הלא נכון של התוצאה אחרי הופעות טובות יותר מדי פעמים העונה, והיום אני חושב שקיבלנו יותר ממה שהגיע לנו. תוצאת תיקו הייתה משקפת הרבה יותר מאשר ניצחון שלנו".

גיבור הערב, אלכסיס מק אליסטר, עבר דקות מורטות עצבים. בדקה ה-89 הוא כבר חגג את שער היתרון לאחר שהדיפה של סטפן אורטגה פגעה בו ונכנסה פנימה, אך שופטי המסך פסלו את השער בטענה לנגיעת יד. שש דקות לאחר מכן, הוא כבר מצא את הרשת באופן חוקי וקבע את תוצאת המשחק.

ארנה סלוט (רויטרס)

"מאז שנכנס ה-VAR, אני תמיד מתקשה לחגוג יותר מדי אם אני חושד שמשהו קרה במהלך", שיתף סלוט בתחושותיו על הקווים. "אתה אף פעם לא יודע, כשהכדור פוגע בגוף, איפה הוא יסיים וכנראה שהוא סיים על היד שלו. כשהשער נפסל, הרגשתי ששוב הכל הולך נגדנו העונה. אבל אולי המזל השתנה, כי שתי דקות לאחר מכן שוב כבשנו. הם לקחו המון זמן לבדוק את זה, אבל הפעם השופט סימן לחידוש המשחק מהאמצע, וזה אמר שניצחנו".