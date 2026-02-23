בהפועל י-ם שמחים מהניצחון, מחמאות לווילי

הפועל ירושלים חזרה אתמול (ראשון) למסלול הניצחונות לאחר שגברה על מכבי רמת גן במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל. האדומים-לבנים מהבירה הגיעו לאולם זיסמן לאחר האכזבה מההדחה בחצי גמר גביע המדינה בראשון שעבר, ובתום 40 דקות של כדורסל, יונתן אלון וחניכיו רשמו את ניצחונם ה-12 העונה. הניצחון הושג הודות לרבע שלישי נהדר ותצוגת תכלית של אוסטין ווילי, שסיים את המשחק עם 20 נקודות, 9 ריבאונדים ו-5 חסימות.

במועדון היו מרוצים מהיכולת ההתקפית היציבה, כאשר הירושלמים קלעו יותר מ-20 נקודות בכל אחד מהרבעים. הרבע שבלט מעל כולם היה השלישי, בו הציגה הקבוצה הגנה נהדרת ועצרה את רמת גן על 13 נקודות בלבד. ירושלים ניצחה גם בקרב על הריבאונד והציגה יחס אסיסטים-איבודים עדיף על זה של יריבתה.

למרות הלחץ שהפעילה רמת גן ברבע הרביעי, ירושלים ידעה לשמור על היתרון. המאמן יונתן אלון, שנאלץ להסתדר ללא יובל זוסמן ונמרוד לוי הפצועים, השתמש בהרכבי פורוורדים יצירתיים שכללו את אייזיאה מובלי ואנת'וני לאמב - מהלך שסיפק פתרונות יעילים לאדומים. בתוך כך, בקבוצה התמוגגו מההתקדמות של אוסטין ווילי ושייכו זאת לעבודה הקשה של השחקן והצוות המלווה אותו.

יונתן אלון (רדאד ג'בארה)

ג'וזאייה ג'ורדן ג'יימס: "העונה לא נגמרה בחצי הגמר"

"ידענו שלרמת גן יש קבוצה מוכשרת מאוד ושזה יהיה משחק של 40 דקות לוחמה", אמר ג'וזאייה ג'ורדן ג'יימסבסיום. "היינו צריכים להתאים את הקשיחות שלהם ולנסות לשחק חזק יותר. במחצית הראשונה הם היו קשוחים יותר, אבל בשנייה השגנו יתרון טוב והצלחנו לנצח".

מה הייתה האווירה בקבוצה אחרי ההפסד למכבי תל אביב בגביע? "היינו נסערים. המשחק ההוא הסתכם במי רצה את זה יותר ובמהלכי הקרבה, והם ניצחו בקרב הזה. היה לנו שבוע אימונים נהדר כדי להשתפר. ברור שהעונה שלנו לא נגמרת בגלל ההפסד בחצי הגמר. אחת המטרות הייתה הגביע ולא השגנו אותה, אבל יש לנו עוד שני תארים גדולים (האליפות והיורוקאפ) שאנחנו מנסים לזכות בהם, והעיניים שלנו נשואות אליהם עכשיו".

ג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס במאבק (ראובן שוורץ)

איך שומרים על דריכות עד למשחק הבא ביורוקאפ? "המאמן ידחוף אותנו. אלו לא אימונים שרק נכנסים וזורקים לסל, יש לנו חבורה שאוהבת להתחרות. אני יודע שנהיה יותר ממוכנים לפלייאוף היורוקאפ כי אנחנו דוחפים אחד את השני להשתפר כל יום. אנחנו מצפים לפגרה, אבל יודעים שכשנחזור זה יהיה ספרינט לקו הסיום".

על השילוב לצדם של לאמב ומובלי באותו הרכב: "זה נהדר. יש לנו כל כך הרבה הרכבים שאנחנו יכולים לשחק איתם, והלילה פשוט הצגנו את הרבגוניות שלנו. אלו שני שחקנים פנומנליים משני צידי המגרש וכיף לשחק עם כל החבר'ה האלה".

כמה ביטחון אוסטין ווילי נותן לכם על הפרקט? "הוא מפלצת. אנחנו יכולים לוותר בהגנה על חדירות בידיעה שאוסטין יחסום את הזריקה, ישנה אותה או ייקח את הריבאונד. בהתקפה הוא קולע באחוזים מטורפים. הוא שמיכת הביטחון שלנו, מישהו שאנחנו סומכים עליו בכל ערב והוא שחקן הדבק המושלם".