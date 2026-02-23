תואר שלישי בקריירה: קורדה זכה בדלריי ביץ'

סבסטיאן קורדה רשם הלילה (בין ראשון לשני) הישג מרשים כשזכה בטורניר דלריי ביץ' (ATP 250) בפלורידה. הטניסאי האמריקאי בן ה-25 גבר בגמר כל-אמריקאי על חברו טומי פול בתוצאה 4:6, 3:6, והניף את התואר השלישי בקריירה שלו, והראשון מאז הזכייה בוושינגטון ב-2024.

המשחק התנהל תחת תנאי מזג אוויר מאתגרים במיוחד, כאשר רוחות עזות הקשו על שני השחקנים לפתח את משחקם הרגיל ופגעו בתזמון החבטות. המערכה הראשונה הייתה צמודה ומאוזנת עד למצב של 4:4, אז הצליח קורדה להשיג את השבירה הקריטית ולסגור את המערכה לטובתו.

סבסטיאן קורדה נלחם בגמר (אימאגו)

בפתח המערכה השנייה נראה היה שפול, המדורג חמישי בטורניר, מצליח לייצר מומנטום כשהוא שבר ראשון ועלה ליתרון 0:1. אולם, פול הגיע לגמר לאחר חצי גמר מתיש שנמשך למעלה משעתיים מול לרנר טיין, והעייפות נתנה את אותותיה. קורדה ניצל זאת, שבר מיד בחזרה וזכה בשישה מתוך שמונת המשחקונים האחרונים במשחק. הדרמה הגיעה לשיאה במשחקון ההכרעה, כאשר קורדה נקלע לפיגור 40:0 על ההגשות שלו, אך גילה אופי יוצא דופן, הציל ארבע נקודות שבירה והבטיח את הניצחון בסטייל.

"זה היה מורכב, שנינו נאבקנו שם בחוץ והרוח הייתה סופר חזקה", אמר קורדה בסיום המשחק. "נולדתי וגדלתי בפלורידה, אז אני רגיל לרוח במידה מסוימת, אבל זה היה קיצוני ללא ספק. רק ניסיתי להכניס את הכדור למגרש".

עבור קורדה, שמדורג כרגע במקום ה-50 בעולם לאחר עונה שכללה פציעות וחוסר יציבות, מדובר בשבוע חלומי. הוא איבד מערכה אחת בלבד לאורך כל הטורניר וגבר בדרך לתואר על שלושה שחקנים מהטופ-25, כולל ניצחון יוקרתי על המדורג שני בטורניר, קספר רוד, ועל פלאביו קובולי בחצי הגמר. הזכייה צפויה להקפיץ אותו חזרה לטופ 40 בדירוג ה-ATP העולמי.

סבסטיאן קורדה חוגג עם גביע האליפות. (אימאגו)

זהו הגמר החמישי בהיסטוריה של הטורניר שהפגיש שני אמריקאים, וקורדה הפך לאמריקאי התשיעי שזוכה בתואר בדלריי ביץ', כשהוא סוגר מעגל לאחר שהפסיד בגמר הטורניר ב-2021. מנגד, טומי פול יתנחם בכך שנקם בטיילור פריץ, המדורג ראשון, מוקדם יותר השבוע, אך ירד מנוצח בגמר.