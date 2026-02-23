5 נקודות לוולף, ברוקלין נכנעה לאטלנטה

עונת ה-NBA ממשיכה להתקדם, כשהלילה (בין ראשון לשני) ברוקלין נטס נכנעה 104:115 לאטלנטה הוקס. במדי הקבוצה המפסידה, בן שרף לא היה בסגל, אך נציג אחר שלנו, דני וולף, שותף אך לא מנע את ההפסד.

לאחר שהיה נדמה כי ברוקלין תצא ממגרש החוץ עם ניצחון, המארחת ביצעה קאמבק מאוחר ואף ניצחה בהפרש דו ספרתי. ג’יילן ג’ונסון הוליך את קלעי אטלנטה עם 26 נקודות, כאשר מי שסייע לו היה ניקל אלכסנדר ווקר עם 17.

וולף, נציגנו, קלע 5 נקודות ב-18 וחצי דקות בהן שותף, אליהן הוסיף 4 ריבאונדים ו-4 אסיסטים, שכאמור, לא הספיקו לברוקלין כדי לצאת עם הניצחון במשחק.