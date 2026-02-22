אחרי שחתמה את שבוע הגביע בצורה מושלמת עם זכייה יוקרתית בגביע המדינה, שנה שנייה ברציפות, מכבי תל אביב המשיכה הערב (ראשון) את הדהירה שלה בכל המסגרות עם 80:111 קליל ביותר על נס ציונה בהיכל מנורה מבטחים.

עודד קטש סיכם: “אהבתי את הדרך שהתחלנו, לוני פתח טוב אחרי שחזר מהפציעה. מדקה 15 פחות אהבתי את מה שקרה, נפילת אנרגיה אחרי פער כ”כ גדול. היינו צריכים את שחקני האנרגיות וג’ונדי וגור היו שם. לא בהכרח גור יקלע ככה, אבל הוא תמיד יהיה שם וישחק חכם. תמיד רוצה ללמוד, הוא היה בסיטואציה שלא שיחק, וזה שיעור להרבה שחקנים. נשאר חיובי תמיד, חוסן מנטלי מרשים”.

ג'ון דיברתולומיאו וגור לביא (רועי כפיר)

“ווקר? יכולות יוצאות דופן זה ברור, הוא היה חסר לנו מהרבה בחינות. הכל תלוי בריכוז שלו, אז הוא עושה את הדברים טוב, הקבוצה צריכה להתרגל אליו שוב, והוא להיכנס קצב. עמית עבו? קצת לעבות את העמדת הזו, ובאמת באינטנסיביות זה מה שאנחנו צריכים, ונראה איך הוא ישתלב. מעבר לזה אנחנו על השוק, לא רוצים לעשות סתם משהו. יש לנו רישום אחד, המצב קצת טריקי אז צריך לחשוב טוב”.

“שמח שאני בקצב של הקבוצה”

גור לביא שהצטיין עם שיא קריירה של 31 נקודות אמר בסיום המשחק: “אנחנו חושבים כבר על היורוליג בחמישי. מה שיפה בקבוצה שזה יכול להיות כל אחד שעושה משחק כזה. תודה לכל החברים שמסרו לי ועזרו, שמח שאני בקצב של הקבוצה. שמח שהצוות נותן בי יותר אמון, אנחנו כקבוצה בתקופה טובה ורוצים להמשיך את המומנטום ולנצח״.