יום ראשון, 22.02.2026 שעה 22:58
כדורסל עולמי  >> גביע טורקי סל

חגיגת גביע: באסקוניה ופנרבחצ'ה הניפו תארים

הבאסקים גברו על ריאל מדריד כדי להניף את גביע המלך, בעוד הטורקים ניצחו את בשיקטאש בגביע המקומי. ז'לגיריס זכתה בגביע הליטאי, מילאנו באיטלקי

|
מאמאדי דיאקיטה ואדי טבארס (IMAGO)
מאמאדי דיאקיטה ואדי טבארס (IMAGO)

חגיגת גביע ברחבי אירופה התרחשה הערב (ראשון), כאשר ארבע זוכות הוכתרו ברחבי היבשת. במוקד, באסקוניה גברה על ריאל מדריד כדי לזכות בגביע הספרדי, בעוד פנרבחצ’ה ניצחה את בשיקטאש והוכתרה כמחזיקת הגביע הטורקי. בליטא, ז’לגיריס ניצחה את ריטאס וילנה ובאיטליה מילאנו חגגה על טורטונה.

ריאל מדריד – באסקוניה 100:89

מיני הפתעה בגמר הספרדי. הקבוצה מחבל הבאסקים התחילה את המשחק בטירוף, ניצחה 17:33 את הרבע הראשון ומשם לא הביטה לאחור, כאשר הבלאנקוס הצליחו לצמק את הפער רק ברבע השלישי, כאשר שני רבעים נוספים הסתיימו בשוויון. טימות’י לוואו קבארו הוביל שלושה קלעים של המנצחת עם מעל 20 נקודות עם 28, כאשר מנגד אנדרס פליז בלט עם 15.

פנרבחצ’ה – בשיקטאש 74:91

אין הפתעות בגביע הטורקי. החבורה של שאראס ירדה למחצית ביתרון 13, ומשם הגדילה את הפער ל-17 בסיום, כל הדרך להנפה יוקרתית. טאריק ביברוביץ’ ו-וויד בולדווין בלטו אצל המנצחת עם 28 ו-21 נקודות בהתאמה.

ז’לגיריס – ריטאס וילנה 85:101

בגביע הליטאי, ריטאס שלטה לאורך המחצית הראשונה וירדה ביתרון 9 לחדרי ההלבשה, אך אז, קבוצת היורוליג עלתה כמו מלוע של תותח, ניצחה את הרבע השלישי 16:37 והמשיכה משם כל הדרך לזכייה בתואר. מוזס רייט הוביל עם 27 נקודות, כאשר סילבן פרנסיסקו הוסיף 23 נק’.

מילאנו – טורטונה 77:85

המנצחת שלטה בעשר הדקות הראשונות של ההתמודדות, אך טורטונה ניצחה את שני הרבעים הבאים בהפרש של 18 נקודות כדי להגיע לרבע המכריע מלפנים. הקבוצה ממילאנו לא ויתרה, ניצחה 18:33 את הרבע האחרון והניפה גביע איטלקי. ארמוני ברוקס הוביל עם 20 נקודות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */