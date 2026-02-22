חגיגת גביע: באסקוניה ופנרבחצ'ה הניפו תארים

חגיגת גביע ברחבי אירופה התרחשה הערב (ראשון), כאשר ארבע זוכות הוכתרו ברחבי היבשת. במוקד, באסקוניה גברה על ריאל מדריד כדי לזכות בגביע הספרדי, בעוד פנרבחצ’ה ניצחה את בשיקטאש והוכתרה כמחזיקת הגביע הטורקי. בליטא, ז’לגיריס ניצחה את ריטאס וילנה ובאיטליה מילאנו חגגה על טורטונה.

ריאל מדריד – באסקוניה 100:89

מיני הפתעה בגמר הספרדי. הקבוצה מחבל הבאסקים התחילה את המשחק בטירוף, ניצחה 17:33 את הרבע הראשון ומשם לא הביטה לאחור, כאשר הבלאנקוס הצליחו לצמק את הפער רק ברבע השלישי, כאשר שני רבעים נוספים הסתיימו בשוויון. טימות’י לוואו קבארו הוביל שלושה קלעים של המנצחת עם מעל 20 נקודות עם 28, כאשר מנגד אנדרס פליז בלט עם 15.

פנרבחצ’ה – בשיקטאש 74:91

אין הפתעות בגביע הטורקי. החבורה של שאראס ירדה למחצית ביתרון 13, ומשם הגדילה את הפער ל-17 בסיום, כל הדרך להנפה יוקרתית. טאריק ביברוביץ’ ו-וויד בולדווין בלטו אצל המנצחת עם 28 ו-21 נקודות בהתאמה.

ז’לגיריס – ריטאס וילנה 85:101

בגביע הליטאי, ריטאס שלטה לאורך המחצית הראשונה וירדה ביתרון 9 לחדרי ההלבשה, אך אז, קבוצת היורוליג עלתה כמו מלוע של תותח, ניצחה את הרבע השלישי 16:37 והמשיכה משם כל הדרך לזכייה בתואר. מוזס רייט הוביל עם 27 נקודות, כאשר סילבן פרנסיסקו הוסיף 23 נק’.

מילאנו – טורטונה 77:85

המנצחת שלטה בעשר הדקות הראשונות של ההתמודדות, אך טורטונה ניצחה את שני הרבעים הבאים בהפרש של 18 נקודות כדי להגיע לרבע המכריע מלפנים. הקבוצה ממילאנו לא ויתרה, ניצחה 18:33 את הרבע האחרון והניפה גביע איטלקי. ארמוני ברוקס הוביל עם 20 נקודות.