יום ראשון, 22.02.2026 שעה 22:57
כדורגל ישראלי

בית"ר יכולה להתקרב לב"ש, הפועל חיפה טיפסה

הירושלמים קיבלו הזדמנות לצמצם בעקבות התיקו של המוליכה, האדומים מהכרמל שינו את הסדר בתחתית. ומה נותר עד הפלייאוף? תמונת מצב בטבלת ליגת העל

|
אמיר סהיטי, קינגס קאנגווה ועומר אצילי (צלמי ONE)
אמיר סהיטי, קינגס קאנגווה ועומר אצילי (צלמי ONE)

המחזור ה-24 של ליגת העל קרוב להסתיים, כשהערב (ראשון) הפועל באר שבע איבדה נקודות יקרות ב-1:1 מול הפועל חיפה. משחק אחד נותר לתום המחזור והוא יתקיים מחר, כשבית”ר ירושלים תתארח אצל מכבי נתניה ותוכל לצמצם את הפער ל-4 נקודות מהדרומיים אם תשיג ניצחון מול החבורה של רוני לוי.

למעשה בעקבות התיקו של המוליכה, גם מכבי תל אביב הצליחה מעט להתקרב לקבוצה מבירת הנגב וכרגע האלופה הנוכחית במרחק 9 נקודות מהאדומים של רן קוז’וק. גם תמונת המקום על הפלייאוף העליון צמודה, בעוד מכבי חיפה טרם הבטיחה את הכרטיס המיוחל, בזמן שהפועל פתח תקווה סוגרת את השישייה הראשונה במרחק 4 נקודות מנתניה.

ומה לגבי קרבות התחתית? בני ריינה, הפועל ירושלים ומ.ס אשדוד ספגו הפסדים במחזור הנוכחי, מה שעזר עוד יותר להפועל חיפה שכאמור השיגה נקודה קריטית, עקפה את האשדודים וכרגע היא רחוקה 4 נקודות מהקו האדום. עירוני קריית שמונה עם מאזן נקודות זהה לאדומים מהכרמל, כשעירוני טבריה מעל שתיהן עם שתי נקודות יותר.

שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

המשחקים שנותרו לקבוצות הצמרת עד הפלייאוף

הפועל ב”ש: הפועל פ”ת (בית), מכבי ת”א (חוץ).
בית”ר ירושלים: מכבי נתניה (חוץ), עירוני טבריה (בית), הפועל ירושלים (חוץ).
מכבי ת”א: הפועל חיפה (חוץ), הפועל ב”ש (בית).
הפועל ת”א: מכבי חיפה (בית), הפועל פ”ת (חוץ).
מכבי חיפה: הפועל ת”א (חוץ), עירוני ק”ש (בית).

שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

פסגת ליגת העל

1. הפועל ב”ש, 55 נקודות (31+)
2. בית”ר ירושלים, 48 נקודות (23+)
3. מכבי ת”א, 46 נקודות (22+)
4. הפועל ת”א, 45 נקודות (18+)
5. מכבי חיפה, 39 נקודות (21+)
6. הפועל פ”ת, 35 נקודות (5+)
7. מכבי נתניה, 31 נקודות (5-)

תחתית ליגת העל

11. הפועל חיפה, 24 נקודות (10-)
12. מ.ס אשדוד, 23 נקודות (17-)
13. הפועל ירושלים, 20 נקודות (13-)
14. בני ריינה, 11 נקודות (40-)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */