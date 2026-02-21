ציציפאס בסכנת צניחה: הגרלה אכזרית בדובאי

טורניר דובאי היוקרתי (ATP 500) יוצא לדרך השבוע באיחוד האמירויות, והעיניים נשואות בעיקר אל עבר האלוף המכהן, סטפנוס ציציפאס, שנמצא באחת התקופות המאתגרות בקריירה שלו. היווני, שזכה בטורניר ב-2025 לאחר ניצחון בגמר על פליקס אוז'ה-אליאסים, מגיע השנה כשהוא מדורג במקום ה-30 בלבד בדירוג העולמי החי, לאחר שנה רוויית פציעות וקשיים מקצועיים.

ההגרלה לא האירה פנים לציציפאס, שאינו מדורג בטורניר השנה. כבר בסיבוב הראשון מצפה לו משוכה גבוהה במיוחד בדמותו של הצרפתי אוגו הומבר (מדורג 36), שזכה בטורניר דובאי בעצמו ב-2024. הומבר מחזיק במאזן חיובי של 1:3 במפגשים הישירים מול היווני, וכל הניצחונות הושגו על משטחים קשים. עבור ציציפאס, מדובר במשחק על כל הקופה: הוא מגן על 500 נקודות דירוג מהזכייה אשתקד, והפסד מוקדם עלול לדרדר אותו אל מחוץ ל-50 הראשונים בעולם לראשונה מזה שנים רבות.

פליקס אוז'ה-אליאסים בפעולה על המגרש. (רויטרס)

מי שמגיע במומנטום חיובי הרבה יותר הוא פליקס אוז'ה-אליאסים הקנדי, המדורג 7 בעולם ואחד הפייבוריטים לזכייה. הקנדי פתח את 2026 נהדר עם זכייה בטורניר מונפלייה והגעה לגמר ברוטרדם בשבוע שעבר. בסיבוב הראשון הוא יפגוש את הסיני ז'יז'ן ז'אנג (319 בעולם).

בגזרת הרוסים הבכירים, דנייל מדבדב (11 בעולם) ינסה להתאושש מההדחה המוקדמת בדוחא בשבוע שעבר כשיפגוש את ג'ונצ'נג שאנג הצעיר. אלכסנדר בובליק הקזחי (10 בעולם), שרשם פתיחת עונה מצוינת עם תואר בהונג קונג וחצי גמר ברוטרדם, יתמודד מול יאן-לנארד שטרוף הגרמני במשחק מסקרן.

הבריטי ג'ק דרייפר (12 בעולם) חוזר לסבב ה-ATP לראשונה מאז אליפות ארה"ב הפתוחה (למעט הופעה בגביע דיוויס), לאחר שהחלים מפציעה ביד. דרייפר יפתח מול קוונטין אליס הצרפתי, שעלה מהמוקדמות. בנוסף, חובבי הטניס יזכו לראות את האלוף הוותיק מ-2016, סטן ואוורינקה (98 בעולם), שיפגוש את בנג'מין חסן.

המנצח בטורניר השנה יזכה בפרס כספי של 619,160 דולר, עלייה של 2% לעומת הפרס בשנה שעברה, וב-500 נקודות דירוג יקרות.