יום ראשון, 22.02.2026 שעה 22:36
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
4826-4524ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
2939-3225סביליה11
2929-2025חטאפה12
2938-2424ג'ירונה13
2631-2224ראיו וייקאנו14
2630-2124אלאבס15
2637-2524ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

השיעור שקיבל פליק, והניצחון של בארסה בזכותו

פודקאסט ברצלונה סיכם 0:3 על לבאנטה: ההחלטה של המאמן, היציאה מהמשבר, קנסלו, לאמין ימאל והרמדאן, ראפיניה, הקאמפ נואו וקצת על תאי עבד. האזינו

|
שחקני ברצלונה חוגגים (רויטרס)
שחקני ברצלונה חוגגים (רויטרס)

אחרי שני הפסדים כואבים בגביע המלך ובליגה הספרדית, ברצלונה חזרה לנצח עם 0:3 על לבאנטה וחזרה למקום הראשון בטבלה. המאבק עם ריאל מדריד על הפסגה עוד יימשך שבועות ארוכים קדימה, אבל הקטלונים יוצאים מהמשבר וזה מה שחשוב.

פודקאסט ברצלונה ב-ONE עם אסי ממן, עמית לוינטל ודוד מילמן סיכמו את הניצחון על יריבת התחתית: השיעור שקיבל האנזי פליק, ההחלטה של המאמן לקחת את הסגנון ההתקפי לאקסטרים דווקא אחרי הביקורות על ההפקרות בהגנה, החופש שקיבלו השחקנים והאסיפה הטקטית שניהל לפני המשחק.

וגם: משחק החזרה הרשמי של ז׳ואאו קנסלו, שחקני הקישור הובילו וכבשו, הסוד של השוער ז’ואן גרסיה שבולט לטובה ובדרך לנבחרת ספרד, ראפיניה גילה מחויבות, לאמין ימאל והשפעת צום הרמדאן, מעלים הילוך לקראת המשחקים הבאים נגד ויאריאל ואתלטיקו, הייחודיות של הקאמפ נואו וההופעה של תאי עבד. האזנה נעימה.

