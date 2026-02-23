עכשיו זה רשמי: ליוואי רנדולף חתם בהפועל ת"א

בהפועל תל אביב עבדו מסביב לשעון להספיק לחזק את הקבוצה ובסופו של דבר רגע לפני סיום מועד הרישומים ביורוליג הם יכולים לסמן וי כפול. אחרי שצירפו את קסלר אדוארדס לקו הקדמי, האדומים הודיעו היום (שני) באופן רשמי על צירוף לקו הקדמי, והוא שם מוכר לחובב הכדורסל הישראלי – ליוואי רנדולף, שחתם עד סוף עונת 2026/27.

אקס הפועל ירושלים ומכבי תל אביב הצטרף רשמית לסגל של דימיטריס איטודיס, זאת אחרי שהפועל תל אביב סיכמה איתו את כל התנאים וגם מול קבוצתו זניט. רנדולף הגיע לרוסים אחרי ששיחק בעונה שעברה במדי מכבי תל אביב ואיתה זכה בגביע המדינה, ושיחק לראשונה ביורוליג.

הוא הגיע לצהובים ישירות מהפועל ירושלים, על אף שאפילו שימש כקפטן של הקבוצה מהבירה ואיתה זכה בשני גביעים, מה שאומר שהיו לו שלוש זכיות רצופות בגביע כאן בארץ. כעת הפורוורד/גארד משלים את שלוש הגדולות בישראל, עם ההצטרפות להפועל תל אביב.

ליוואי רנדולף (רועי כפיר)

מאמן הפועל ת”א, דימיטריס איטודיס, אמר: ״אנחנו שמחים לקבל את ליוואי למשפחה שלנו. ליוואי מכיר את היורוליג, הוא כבר שיחק במפעל, ואנחנו מאמינים בו שיעזור לנו להשיג את המטרות שלנו״. המנהל המקצועי, ג׳ורג׳ חינאס, אמר: ״אנחנו שמחים לצרף את ליוואי למשפחת הפועל תל אביב. מדובר בשחקן מנוסה ו-ווינר אמיתי. אנחנו בטוחים שהוא יחזק את הסגל שלנו ויסייע לנו במאבק להשגת המטרות שלנו״.

שיחק עונה אחת ביורוליג, לא יתלבש בליגה העונה

בעונה שעברה, העונה היחידה שלו ביורוליג בקריירה, רנדולף בן ה-33 רשם 12 נקודות בכמעט 40% מהשדה בממוצע למשחק, לצד 3.8 ריבאונדים ו-1.8 אסיסטים. במשחקו האחרון במדי זניט קלע 20 נקודות, כשעזר לקבוצה הרוסית לנצח בליגה.

בכל מקרה, נציין שוב שבהפועל תל אביב כבר רשמו עשרה שחקנים זרים בליגה העונה שזו הכמות המותרת, מה שאומר שליוואי רנדולף לא יוכל לשחק בליגה ולא יפגוש את הפועל ירושלים. את מכבי תל אביב האקסית הנוספת הוא כן יכול לפגוש, בדרבי שיש עוד ביורוליג העונה ממש עוד מעט, בתחילת חודש מרץ, בהיכל מנורה מבטחים.