ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

רשמי: מכבי ת"א הכריזה על צירופו של עמית עבו

כפי שנחשף לראשונה ב-ONE, הצהובים של עודד קטש הודיעו על החתמתו של הרכז ששיחק העונה בבולזאק הצרפתית: "שמח ונרגש לחזור למועדון בו גדלתי וצמחתי"

עמית עבו (IMAGO)
עמית עבו (IMAGO)

מידי אחרי הזכייה בגביע המדינה מול בני הרצליה עודד קטש אמר מול המיקרופונים: ”אנחנו חייבים חיזוק”. אז הבקשות של המאמן נענו ומכבי תל אביב הצליחה לרשום תוספת לסגל, כאשר היא הודיעה היום על צירופו של עמית עבו למועדון, ועל מועמדותו נחשף לראשונה כאן ב-ONE.

"עמית עבו הוא שחקן קשוח עם יכולות מגוונות מעמדת הגארד", ניתח המאמן עודד קטש לאחר החתימה. "בעונה ארוכה עם משחקים רבים הוא ייתן לנו עומק נוסף ברוטציה שלנו. אנחנו מרוצים מאוד שמדובר בשחקן בית שצמח במכבי וחוזר אלינו להיכל". 
"אני שמח ונרגש לחזור למועדון שבו גדלתי וצמחתי, מכבי תל אביב", אמר עמית עבו. "אעשה כל מה שביכולתי כדי לעזור לקבוצה לעמוד במטרות שלה, ורוצה להודות לכולם על ההזדמנות ללבוש שוב את הגופייה הצהובה. צהוב עולה, נפגשים שוב בקרוב".

עודד קטש (רועי כפיר)

עמית עבו (26, 1.80) עלה כאחת האופציות מבחינתם של הצהובים, ובמקביל לעונה שמשוחקת הם חיפשו רכש לקו האחורי. עבו נולד ב-6 באוקטובר 1999 וגדל בישוב מתן. הוא החל לשחק בהפועל כפר סבא, השתלב באקדמיה במכון ווינגייט ובכיתה ט' עבר למחלקת הנוער של מכבי תל אביב. הוא הצטיין בגמר הגביע בזכייה עם קבוצת הנערים ושולב בקבוצת הנוער הבכירה של האגודה. 
הרכז הצעיר היה שחקן מוביל בדרך לזכייה בשני דאבלים בנוער. הוא נכלל בסגל הקבוצה הבוגרת בעונת 2016/17, רשם הופעה אחת (ואף קלע שלשה) ובאותה שנה נבחר לחמישיית טורניר היורוליג לנוער בבלגרד עם 22.8 נקודות, 4.3 אסיסטים, 2.5 חטיפות ו-2.8 ריבאונדים בממוצע למשחק. 

עמית עבו (אינסטגרם)

עם השנים לבש עמית עבו הצעיר את מדי הפועל אילת, מכבי ראשון לציון, מכבי אשדוד ועירוני נס ציונה, כמו גם הפועל רמת גן ורמת השרון. בעונת 2023/24 חתם בקומארנו מהליגה הסלובקית והרשים עם ממוצעים של 22.1 נק', 4.8 אס' ו-3.9 ריב'. במהלך העונה עבר לנבז'יס ובליגה הליטאית התבסס כרכז מוביל. בעונה שעברה בליטא קלע 16.4 נק' וחילק 8.5 אסיסטים ב-28.7 דקות לערב. 
בקיץ האחרון הצטרף לבולאזאק דורדון מדרום-מערב צרפת. בליגה הצרפתית עד כה שותף ב-15 משחקים ורשם 22.7 דקות בממוצע למשחק. הוא סיפק 11 נקודות לצד 3.3 אסיסטים ו-2.1 ריבאונדים כאשר הוא קולע ב-41.6% מהשדה, 38.8% מעבר לקשת ו-80 אחוזים מהקו. הוא הגיע אחרי שבמועדון החליטו להסתכל בשוק בעקבות הפציעה של איפה לונדברג.

