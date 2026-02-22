"החיים מחייכים בקאמפ נואו": בברצלונה מרוצים

ברצלונה חזרה היום (ראשון) למסלול הניצחונות לאחר 0:3 חלק על לבאנטה ותאי עבד. הקטלונים ניצלו את ההפסד המפתיע של ריאל מדריד אתמול, ועלו חזרה למקום הראשון עם נקודה יותר מהבלאנקוס.

ב-‘מונדו דפורטיבו’ סיכמו את הניצחון של בארסה: “החיים מחייכים בקאמפ נואו, שערים של ברנאל, דה יונג ופרמין נתנו לברצלונה את המקום הראשון”. ב-’ספורט’ כתבו בסיום: “בארסה חותמת את מועמדותה לאליפות לאחר ניצחון של אחר הצהריים”

ב-’מארקה’ החליטו להדגיש דווקא את פרנקי דה יונג בכותרת שלהם לאחר המשחק: “המנהיגות של דה יונג השתיקה את הספקות, שער ראשון שלו מאז ינואר 2025 עזר לברצלונה לנצח את המשחק”. כזכור, ההולנדי חטף הרבה ביקורות על התקופה האחרונה ללא פדרי לידו, אך היום ענה בשער לאחר תקופה ארוכה מאוד בלי כיבוש.

21 דקות לעבד, ברצלונה ניצחה את לבאנטה

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, התראיין בסיום ואמר: “היום סיפקנו הופעה טובה ולזה אני מצפה מהקבוצה”. הגרמני התייחס גם לתגובה העצבנית של לאמין ימאל: “ הוא היה עצבני על ההופעה שלו היום וזה נורמלי, הדבר הכי חשוב הוא שניצחנו”.

פליק התייחס גם להופעה המצויינת של ז’ואאו קאנסלו: “ הוא היה נהדר, הוא עזר לנו מאוד היום. נראה טוב גם באימונים, נראה אם הוא יהיה המגן הפותח”. הפורטוגלי גם התראיין בסיום ואמר: “פליק הוא המאמן הכי תובעני שהיה לי, ואני אוהב את זה. הוא מאתגר אותי ואני יודע שאני יכול להגיע לרמה הזאת”.

ז'ואאו קאנסלו, משחק טוב שלו היום (IMAGO)

הקטלונים יכולים לקחת הרבה נקודות חיוביות מהמשחק היום, אך הם עם הפנים כבר לשני משחקים חשובים בשבוע הבא: ביום שבת משחק צמרת נגד ויאריאל (שידור ישיר בערוץ ONE), ולאחר מכן משחק הגומלין של חצי גמר גביע המלך נגד אתלטיקו מדריד.