יום ראשון, 22.02.2026 שעה 19:31
ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
6021-8523באיירן מינכן1
5222-4923בורוסיה דורטמונד2
4630-4923הופנהיים3
4229-4122שטוטגרט4
4132-4423לייפציג5
3928-4322באייר לברקוזן6
3337-3423פרייבורג7
3149-4623איינטרכט פרנקפורט8
2837-2923אוניון ברלין9
2841-2823אוגסבורג10
2632-2522המבורג11
2439-3323פ.צ. קלן12
2238-2623מיינץ13
2239-2623בורוסיה מנשנגלדבאך14
2049-3323וולפסבורג15
1942-2222ורדר ברמן16
1739-2022סט. פאולי17
1348-1922היידנהיים18

פרייבורג גברה על בורוסיה מנשנגלדבאך 1:2

המארחת הצליחה להשיג שלוש נקודות ובכך לשמור את החלום לסיים בשישייה הראשונה בבונדסליגה בחיים. גינטר ומטאנוביץ' כבשו, טבאקוביץ' רק צימק בסיום

|
שחקני פרייבורג מרוצים (IMAGO)
שחקני פרייבורג מרוצים (IMAGO)

המחזור ה-23 בליגה הגרמנית המשיך היום (ראשון), כשאת יום המשחקים פתחה פרייבורג, שהצליחה לגבור 1:2 על בורוסיה מנשנגלדבאך. בהמשך, סט פאולי תארח את ורדר ברמן ושטוטגרט תצא למשחק חוץ נגד היידנהיים.

פרייבורג – בורוסיה מנשנגלדבאך 1:2

המארחת שמרה על החלום לסיים בשישייה הראשונה בחיים עם שלוש נקודות חשובות, שהאריכו את רצף המשחקים בהם היא בלתי מנוצחת בביתה לעשרה כאלו. מתיאס גינטר פתח את הסכר בדקה ה-38, כשאיגור מטאנוביץ’, שסיפק החמצה במחצית הראשונה, הכפיל בשנייה (74’). האריס טבאקוביץ’ רק צימק (85’) עבור הסייחים, שעדיין כלולים בקרבות התחתית.

