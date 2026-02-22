פרייבורג גברה על בורוסיה מנשנגלדבאך 1:2

המחזור ה-23 בליגה הגרמנית המשיך היום (ראשון), כשאת יום המשחקים פתחה פרייבורג, שהצליחה לגבור 1:2 על בורוסיה מנשנגלדבאך. בהמשך, סט פאולי תארח את ורדר ברמן ושטוטגרט תצא למשחק חוץ נגד היידנהיים.

פרייבורג – בורוסיה מנשנגלדבאך 1:2

המארחת שמרה על החלום לסיים בשישייה הראשונה בחיים עם שלוש נקודות חשובות, שהאריכו את רצף המשחקים בהם היא בלתי מנוצחת בביתה לעשרה כאלו. מתיאס גינטר פתח את הסכר בדקה ה-38, כשאיגור מטאנוביץ’, שסיפק החמצה במחצית הראשונה, הכפיל בשנייה (74’). האריס טבאקוביץ’ רק צימק (85’) עבור הסייחים, שעדיין כלולים בקרבות התחתית.