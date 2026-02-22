יום ראשון, 22.02.2026 שעה 19:27
כדורסל ישראלי  >> ליגת אתנה נשים
ליגת אתנה נשים 25-26
 בית עליון 
732508-310637עירוני ר"ג
572541-265237הפועל ראשל"צ
562199-250134מכבי בנות אשדוד
492586-251235מכבי חיפה
472410-240631אליצור רמלה
 בית תחתון 
532887-280737אליצור חולון
522587-258936 מכבי כרמיאל בית הכרם
522736-251236בנות פ"ת
512568-256337הפועל לב י-ם
383054-242836הפועל ב"ש/דימונה

מכבי חיפה עלתה לגמר גביע המדינה בכדורסל

הירוקות גברו 70:75 על הפועל ירושלים, הפיינליסטית משנה שעברה. השחקניות מהכרמל יפגשו במשחק הגורלי את המנצחת בין עירוני רמת גן לאליצור רמלה

|
שחקניות מכבי חיפה חוגגות (חגי מיכאלי)
שחקניות מכבי חיפה חוגגות (חגי מיכאלי)

אל בית מכבי שבראשון לציון, התאספו אחר הצהריים (ראשון) מכבי חיפה, הפועל ירושלים, אליצור רמלה ומכבי עירוני רמת גן, אל צמד משחקי חצי גמר גביע המדינה בכדורסל נשים. 

במשחק הראשון התמודדו מכבי חיפה מול הפועל ירושלים, הפיינליסטית של העונה שעברה. כזכור בעונה שעברה היו מכבי בנות אשדוד שגברו בגמר על לב ירושלים 62:78, בדרך אל הזכייה בתואר.

המשחק בין השתיים נפתח באווירה מותחת וצמודה. כשבתי הצדדים הוסיפו לקלוע מכל מקום ובעיקר מחוץ לקשת. שתי הקבוצות, ממרכז הטבלה (9 ו-7), סיימו את הרבע ראשון בתוצאה 23-19 למכבי חיפה.

גביע המדינה כדורסל נשים (חגי מיכאלי)גביע המדינה כדורסל נשים (חגי מיכאלי)

מהלך המשחק:

הרבע השני הוסיף להיות צמוד, כאשר החצי הראשון הסתיים במהפך קטן לזכותה של ירושלים, 38-33.  מעל כולם על הפרקט הייתה בחצי הראשון סוואנה ווילקינסון, מספר 12 באדום לבן. כשבמחצית המשחק הייתה עם 14 נקודות ו-6 ריבאונדים. כשמולה בירוק הייתה זאת בטי מונונגה שסיימה את החצי עם 10 נקודות ו-6 ריבאונדים. 

4 דקות לתוך הרבע השלישי, הרן עם עבירה בלתי ספורטיבית, שלחה את כיוף מספר 8 בירוק אל הקו ל-2 זריקות עונשין, שהחזירו את הירוקות ליתרון 40:41. כדור לאחר מכן, כיוף צלפה גם מהשלוש והגדילה את היתרון. אך התקפה מאוחר יותר מור יוסף מירושלים קלעה שלשה משלה והשוותה את התוצאה. 

נור כיוף עם הכדור (חגי מיכאלי)נור כיוף עם הכדור (חגי מיכאלי)
בטי מונונגה עם הכדור (חגי מיכאלי)בטי מונונגה עם הכדור (חגי מיכאלי)
הדר מור יוסף עם הכדור (חגי מיכאלי)הדר מור יוסף עם הכדור (חגי מיכאלי)

נור כיוף עם רבע שלישי נהדר, קלעה שלשה נוספת ועלתה ל-10 נקודות בסיום הרבע. לצידה של לאשה פטרי עם 4 מתוך 5 משלוש, הגדילו את היתרון עבור הירוקות שסיימו את הרבע השלישי עם, 49:54.

עם תחילת הרבע הרביעי מכבי חיפה שמרה על המומנטום החיובי, והגדילה את היתרון ליתרון שיא של 12 נקודות, 4 דקות לסיום המשחק. השחקניות של דרליאצ'ה לא הרימו ידיים, וצמצמו את היתרון של חיפה עד ל- 3 נקודות, 20 שניות לסיום המשחק. 

ספסל מכבי חיפה חוגגות (חגי מיכאלי)ספסל מכבי חיפה חוגגות (חגי מיכאלי)
שחקניות חיפה חוגגות (חגי מיכאלי)שחקניות חיפה חוגגות (חגי מיכאלי)

למרות משחק מעולה של ווילקינסון (18) וליטלוטון (32), במכבי חיפה שמרו על היתרון לאורך הרבע. ועם סיום המשחק חגגו העפלה לגמר לראשונה מזה שלוש שנים, 70:75 לירוקות.

“נמשיך להתרכז בעצמנו, הכל יכול לקרות”

נעמי קלודני, מאמנת מכבי חיפה, בסיום: "התחושות מעורבות, הלוואי והייתי יכולה לומר ששיחקנו נהדר, כן היינו ביתרון אבל סוג של שמטנו אותו. אלה דברים שאנחנו צריכים להמשיך להתמודד איתם ולעשות אותם טוב יותר אבל סך הכל אני מאוד מאוד שמחה בשביל השחקניות והמועדון.

המאמנת הוסיפה: “עשינו משהו יפה בזה שעלינו לגמר וגם שניצחנו את ירושלים 3 פעמים, הם קבוצה נהדרת, אבל אנחנו נמשיך להתרכז בעצמנו, ומה שיהיה יהיה. אני מודעת ליחסי הכוחות בינינו לבין שאר הקבוצות, במיוחד מול רמלה ורמת גן שמשחקות עכשיו את החצי השני. 

נעמי קולדוני (חגי מיכאלי)נעמי קולדוני (חגי מיכאלי)

קלודני אמרה לגבי משחק הגמר: “אני גם ששיחקתי בקבוצות הגדולות ששאפו לתארים, אף פעם לא יצאנו באיזשהו הצהרות מפוצצות. אז בטח שאני לא אעשה את זה בסיטואציה הנוכחית. אבל שוב, גביע שזה משחק אחד, ועם הקלישאה הכי ישנה שהכל יכול להיות. אבל שוב, זה יכול להיות גם לצד השני וזה מאוד לא נעים". 

“מאכזב שצריך לסיים את העונה כל כך מוקדם”

לוביצ'ה דרליאצ'ה, מאמנת הפועל לב ירושלים: "זה הכל בסוף מומנטום, אני לא רוצה להגיד ששיחקנו רע, זה לא האנרגיה, אלה הקשיחות. הראנו קשיחות בחצי הראשון אבל הן הגיבו לזה ישר. הן שחקניות טובות והן יכולות להוביל את הקבוצה, יש להן מנטליות מצוינת”.

המאמנת הוסיפה: “אנחנו נסיים את העונה בקרוב, נשאר לנו עוד משחק אחד עד לסיום העונה, זה קצת מאכזב שצריך לסיים את העונה כל כך מוקדם. אבל אסור לנו לשכוח את הדברים הטובים שעשינו. היו לנו כמה בעיות, פציעות ורגעים רעים ניסנו להסתדר עם הכל”. 

לוביצלוביצ'ה דרליאצ'ה (חגי מיכאלי)

דרליאצ'ה סיכמה: “יש פה שחקניות צעירות, שחקניות טובות, שהולכות להשתפר, הן הולכות ויוצרות כאן משהו מעניין. עם שחקניות צעירות, שחקניות ישראליות צעירות זה קצת סיכון, ואסור להן לעצור הן צריכות להמשיך קדימה"

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */