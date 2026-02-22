מכבי חיפה עלתה לגמר גביע המדינה בכדורסל

אל בית מכבי שבראשון לציון, התאספו אחר הצהריים (ראשון) מכבי חיפה, הפועל ירושלים, אליצור רמלה ומכבי עירוני רמת גן, אל צמד משחקי חצי גמר גביע המדינה בכדורסל נשים.

במשחק הראשון התמודדו מכבי חיפה מול הפועל ירושלים, הפיינליסטית של העונה שעברה. כזכור בעונה שעברה היו מכבי בנות אשדוד שגברו בגמר על לב ירושלים 62:78, בדרך אל הזכייה בתואר.

המשחק בין השתיים נפתח באווירה מותחת וצמודה. כשבתי הצדדים הוסיפו לקלוע מכל מקום ובעיקר מחוץ לקשת. שתי הקבוצות, ממרכז הטבלה (9 ו-7), סיימו את הרבע ראשון בתוצאה 23-19 למכבי חיפה.

גביע המדינה כדורסל נשים (חגי מיכאלי)

מהלך המשחק:

הרבע השני הוסיף להיות צמוד, כאשר החצי הראשון הסתיים במהפך קטן לזכותה של ירושלים, 38-33. מעל כולם על הפרקט הייתה בחצי הראשון סוואנה ווילקינסון, מספר 12 באדום לבן. כשבמחצית המשחק הייתה עם 14 נקודות ו-6 ריבאונדים. כשמולה בירוק הייתה זאת בטי מונונגה שסיימה את החצי עם 10 נקודות ו-6 ריבאונדים.

4 דקות לתוך הרבע השלישי, הרן עם עבירה בלתי ספורטיבית, שלחה את כיוף מספר 8 בירוק אל הקו ל-2 זריקות עונשין, שהחזירו את הירוקות ליתרון 40:41. כדור לאחר מכן, כיוף צלפה גם מהשלוש והגדילה את היתרון. אך התקפה מאוחר יותר מור יוסף מירושלים קלעה שלשה משלה והשוותה את התוצאה.

נור כיוף עם הכדור (חגי מיכאלי)

בטי מונונגה עם הכדור (חגי מיכאלי)

הדר מור יוסף עם הכדור (חגי מיכאלי)

נור כיוף עם רבע שלישי נהדר, קלעה שלשה נוספת ועלתה ל-10 נקודות בסיום הרבע. לצידה של לאשה פטרי עם 4 מתוך 5 משלוש, הגדילו את היתרון עבור הירוקות שסיימו את הרבע השלישי עם, 49:54.

עם תחילת הרבע הרביעי מכבי חיפה שמרה על המומנטום החיובי, והגדילה את היתרון ליתרון שיא של 12 נקודות, 4 דקות לסיום המשחק. השחקניות של דרליאצ'ה לא הרימו ידיים, וצמצמו את היתרון של חיפה עד ל- 3 נקודות, 20 שניות לסיום המשחק.

ספסל מכבי חיפה חוגגות (חגי מיכאלי)

שחקניות חיפה חוגגות (חגי מיכאלי)

למרות משחק מעולה של ווילקינסון (18) וליטלוטון (32), במכבי חיפה שמרו על היתרון לאורך הרבע. ועם סיום המשחק חגגו העפלה לגמר לראשונה מזה שלוש שנים, 70:75 לירוקות.

“נמשיך להתרכז בעצמנו, הכל יכול לקרות”

נעמי קלודני, מאמנת מכבי חיפה, בסיום: "התחושות מעורבות, הלוואי והייתי יכולה לומר ששיחקנו נהדר, כן היינו ביתרון אבל סוג של שמטנו אותו. אלה דברים שאנחנו צריכים להמשיך להתמודד איתם ולעשות אותם טוב יותר אבל סך הכל אני מאוד מאוד שמחה בשביל השחקניות והמועדון.

המאמנת הוסיפה: “עשינו משהו יפה בזה שעלינו לגמר וגם שניצחנו את ירושלים 3 פעמים, הם קבוצה נהדרת, אבל אנחנו נמשיך להתרכז בעצמנו, ומה שיהיה יהיה. אני מודעת ליחסי הכוחות בינינו לבין שאר הקבוצות, במיוחד מול רמלה ורמת גן שמשחקות עכשיו את החצי השני.

נעמי קולדוני (חגי מיכאלי)

קלודני אמרה לגבי משחק הגמר: “אני גם ששיחקתי בקבוצות הגדולות ששאפו לתארים, אף פעם לא יצאנו באיזשהו הצהרות מפוצצות. אז בטח שאני לא אעשה את זה בסיטואציה הנוכחית. אבל שוב, גביע שזה משחק אחד, ועם הקלישאה הכי ישנה שהכל יכול להיות. אבל שוב, זה יכול להיות גם לצד השני וזה מאוד לא נעים".

“מאכזב שצריך לסיים את העונה כל כך מוקדם”

לוביצ'ה דרליאצ'ה, מאמנת הפועל לב ירושלים: "זה הכל בסוף מומנטום, אני לא רוצה להגיד ששיחקנו רע, זה לא האנרגיה, אלה הקשיחות. הראנו קשיחות בחצי הראשון אבל הן הגיבו לזה ישר. הן שחקניות טובות והן יכולות להוביל את הקבוצה, יש להן מנטליות מצוינת”.

המאמנת הוסיפה: “אנחנו נסיים את העונה בקרוב, נשאר לנו עוד משחק אחד עד לסיום העונה, זה קצת מאכזב שצריך לסיים את העונה כל כך מוקדם. אבל אסור לנו לשכוח את הדברים הטובים שעשינו. היו לנו כמה בעיות, פציעות ורגעים רעים ניסנו להסתדר עם הכל”.

לוביצ'ה דרליאצ'ה (חגי מיכאלי)

דרליאצ'ה סיכמה: “יש פה שחקניות צעירות, שחקניות טובות, שהולכות להשתפר, הן הולכות ויוצרות כאן משהו מעניין. עם שחקניות צעירות, שחקניות ישראליות צעירות זה קצת סיכון, ואסור להן לעצור הן צריכות להמשיך קדימה"