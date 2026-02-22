יום ראשון, 22.02.2026 שעה 19:27
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

בלטקסה וקאנגווה בהרכב הפועל באר שבע

הבלם יחליף את דיופ שלא כשיר במאת האחוזים, גם הקשר ששב מזמביה יעלה ב-11 של קוז'וק. סטויאנוב שב לסגל ויחכה על הספסל. תורג'מן פותח נגד האקסית

|
קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)
קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)

המחזור ה-24 בליגת העל נמשך בשעה זו, כאשר הפועל באר שבע מארחת את הפועל חיפה לקרב קצוות מסקרן. האדומים רוצים לשמור על הפער בפסגה, לכל הפחות, ואולי אף להגדילו מבית”ר ירושלים שתפגוש את רוני לוי ומכבי נתניה מחר. מנגד, החבורה של חיים סילבס זקוקה לכל נקודה כשהיא נמצאת רק 3 נקודות מעל לקו האדום, ורוצה לנצח לראשונה באצטדיון טוטו טרנר.

הרכב הפועל באר שבע: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, מתן בלטקסה, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, דן ביטון, אמיר גאנח ואיגור זלאטנוביץ’.

הרכב הפועל חיפה: יואב גראפי, דור מלול, דריו ז’ופוריץ’, איוון קריצ’אק, סאנה גומז, רוי נאווי, נאור סבג, סנדרו אלטונשווילי, אנדריאה רדולוביץ’, לירן רוטמן ואלון תורג’מן.

אלון תורגאלון תורג'מן. פותח נגד האקסית (רועי כפיר)

מבחינת הדרומיים, מדובר בהזדמנות נהדרת להפעיל לחץ על יריבתם מהמקום השני, כשניצחון שלהם הערב יגדיל את הפער בצמרת עד לכדי 9 נקודות טרם ההתמודדות של הקבוצה מעיר הבירה בנתניה (שני, 20:30), ויבטיח את המקום הראשון בסיום העונה הסדירה. הביתיים מגיעים לאחר ארבעה ניצחונות ליגה רצופים ורוצים להמשיך את המומנטום החיובי מול יריבה שמעולם לא ניצחה אותה באצטדיון הנוכחי.

בצד השני, הכרישים מחפשים נקודות שיתנו ‘אוויר לנשימה’ ממאבקי התחתית הצמודים. מאז עזיבתו של גל הראל והגעתו של סילבס, הצפוניים רשמו תיקו עם בית”ר י-ם, הפסד ביתי למ.ס אשדוד וניצחון במחזור הקודם 0:1 מול הפתעת העונה - הפועל פתח תקווה של עומר פרץ. מה שאולי מעיד כי מבחינת הפועל חיפה הכל יכול לקרות.     

