ליגה צרפתית 25-26
5419-5223פאריס סן-ז'רמן1
5220-4423לאנס2
4520-3622ליון3
4031-4823מארסיי4
3431-3522ליל5
3436-3823מונאקו6
3435-3422ראן7
3129-3622שטרסבורג8
3127-3323טולוז9
3133-2922לוריין10
3034-3123ברסט11
2927-2222אנז'ה12
2627-2022לה האבר13
2340-2722ניס14
2340-2723פ.צ. פאריס15
1730-1722אוקזר16
1440-2022נאנט17
1352-2223מץ18

"מקווה שיום אחד אתאחד עם אמבפה ו-ויניסיוס"

אנדריק, שהושאל מריאל מדריד לליון והפך מהר מאוד ללהיט של הליגה הצרפתית, שיתף בראיון: "קיליאן וקמאבינגה המליצו לי לעבור, נועדתי להיות כאן"

|
אנדריק (IMAGO)
אנדריק (IMAGO)

אנדריק, הכישרון הברזילאי הצעיר שהצטרף לליון בחלון ההעברות האחרון, הפך תוך זמן קצר לסנסציה הגדולה של הליגה הצרפתית. לאחר שהחליט לעזוב את ריאל מדריד בהשאלה בחיפוש אחר דקות משחק, החלוץ פורח במדים החדשים, אך בראיון מקיף ל-”טלפוט" הוא מבהיר כי הלב שלו עדיין קשור לחברים שהשאיר מאחור בספרד.

החלום על ליגת האלופות והעצה מקיליאן למרות ההצלחה בצרפת, אנדריק לא מסתיר את שאיפותיו לעתיד: "אני מקווה שיום אחד אתאחד עם קיליאן ו-ויניסיוס כדי לזכות בליגת האלופות ובתארים רבים נוספים", הצהיר הברזילאי. הוא אף חשף כי חבריו לשעבר בלבן היו אלו שדחפו אותו למעבר: "קיליאן וקמאבינגה אמרו לי שהליגה הצרפתית היא ליגה טובה ותחרותית מאוד. הם המליצו לי בחום לחתום בליון כי זו קבוצה גדולה. אני מודה להם על העצות הטובות".

אנדריק (IMAGO)אנדריק (IMAGO)

ההסתגלות המהירה של אנדריק הפתיעה אפילו אותו. "לא ציפיתי שזה ילך לי כל כך טוב. אבל אלוהים גדול, אתה יודע, נועדתי להיות כאן", שיתף בתחושותיו. המטרה הבאה שלו ברורה - המדים הלאומיים: "אני מקווה לעשות דברים גדולים בליון, ואם ירצה השם, לשחק ברמה הבינלאומית כדי לעזור לברזיל".

חגיגות ה'מטאדור' והצד האפל של הפרסום

כשנשאל על סגנון המשחק שלו ועל חגיגות השערים האנרגטיות, הסביר אנדריק: "אני מדמיין את עצמי בסרט אקשן. אני אוהב אדרנלין ומרגיש צורך לשחרר את כל הכעס שלי. זה דוחף אותי להיות אפילו יותר אגרסיבי מול השער". לגבי הכינוי החדש שהודבק לו, "מטאדור", הוא עדיין שומר על איפוק: "אתם יכולים לתת לי איזה כינוי שתרצו. נראה בימים הקרובים אם אבחר בכינוי הזה".

נעצרה באדום: אוססונה מהממת 1:2 את ריאל!

לצד הזוהר על המגרש, אנדריק סיפק הצצה מפתיעה ומפוכחת להתמודדותו עם המעמד החדש שלו ככוכב כדורגל: "זה קשה. צעירים שחושבים שפרסום מביא רק דברים חיוביים - טועים. עבורי, זה אחד הדברים הגרועים ביותר שיכולים להיות. אני מקווה שיום אחד אוכל ליהנות מחיי בשלווה".

