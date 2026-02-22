יום ראשון, 22.02.2026 שעה 17:33
כדורסל ישראלי

מכבי עירוני רעננה הודיעה על פרידה משי סגלוביץ'

אחרי שמצבו התערער בעקבות התוצאות הרעות, המועדון מהתחתית בישר על סיום דרכו של המאמן. גוני יזרעאלי מועמד מוביל להחליפו על הקווים בקבוצה מהשרון

|
שי סגלוביץ' (אורן בן חקון)
שי סגלוביץ' (אורן בן חקון)

ביום שישי האחרון מכבי עירוני רעננה ספגה תבוסה כואבת בדמות 102:80 מהפועל באר שבע/דימונה. בעקבות התוצאות והמצב בתחתית, ואחרי שאתמול (שבת) פרסמנו כי מעמדו של שי סגלוביץ’ התערער, היום המועדון הודיע לגבי הזעזוע על הקווים.

“הבוקר התקיימה ישיבה בין הנהלת המועדון לבין מאמן הקבוצה שי סגלוביץ’, ובה הוחלט כי שי סגלוביץ’ יסיים את דרכו במועדון”, נכתב ברעננה בהודעה הרשמית שהכריזה על המהלך.

עוד סיכמו בהשרון: “אנו רוצים להודות לשי סגלוביץ’ על דרכו במועדון, במסגרתה העלה את הקבוצה ליגה לאחר 23 שנים. שי היה חלק חשוב במבנה המועדון, וכל אנשי המועדון התחברו אליו באופן אישי ולאדם שהוא. אנו מאחלים לשי המון הצלחה בהמשך הדרך”.

יזרעאלי מועמד מוביל

אז מה הלאה? נכון לכרגע מכבי עירוני רעננה עם שלושה ניצחונות בלבד מתוך 18 משחקים, עמוק בחלק התחתון בליגת ווינר סל. לאור הפרידה מסגלוביץ’, מי שמועמד מוביל להחליפו הוא גוני יזרעאלי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */