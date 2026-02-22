מכבי עירוני רעננה הודיעה על פרידה משי סגלוביץ'

ביום שישי האחרון מכבי עירוני רעננה ספגה תבוסה כואבת בדמות 102:80 מהפועל באר שבע/דימונה. בעקבות התוצאות והמצב בתחתית, ואחרי שאתמול (שבת) פרסמנו כי מעמדו של שי סגלוביץ’ התערער, היום המועדון הודיע לגבי הזעזוע על הקווים.

“הבוקר התקיימה ישיבה בין הנהלת המועדון לבין מאמן הקבוצה שי סגלוביץ’, ובה הוחלט כי שי סגלוביץ’ יסיים את דרכו במועדון”, נכתב ברעננה בהודעה הרשמית שהכריזה על המהלך.

עוד סיכמו בהשרון: “אנו רוצים להודות לשי סגלוביץ’ על דרכו במועדון, במסגרתה העלה את הקבוצה ליגה לאחר 23 שנים. שי היה חלק חשוב במבנה המועדון, וכל אנשי המועדון התחברו אליו באופן אישי ולאדם שהוא. אנו מאחלים לשי המון הצלחה בהמשך הדרך”.

יזרעאלי מועמד מוביל

אז מה הלאה? נכון לכרגע מכבי עירוני רעננה עם שלושה ניצחונות בלבד מתוך 18 משחקים, עמוק בחלק התחתון בליגת ווינר סל. לאור הפרידה מסגלוביץ’, מי שמועמד מוביל להחליפו הוא גוני יזרעאלי.