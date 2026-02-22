צרות בצרורות: שחקן ריאל נפצע וייעדר כחודשיים

בעיה לריאל מדריד. דני סבאיוס, קשר הקבוצה, ייעדר לתקופה של חודשיים מהמגרשים בעקבות פגיעה שרירית ברגלו הימנית. הספרדי יחמיץ בוודאות את משחק הגומלין נגד בנפיקה ביום רביעי, את משחקי הליגה הקרובים (כולל אתלטיקו מדריד) וככל הנראה את שלבי שמינית ורבע גמר ליגת האלופות, במידה והבלאנקוס יעפילו.

הקשר נכנס למשחק אתמול נגד אוססונה רק בדקה ה-82 אך הספיק גם להיפצע וגם לעשות טעות קשה אשר עלתה בשער היתרון של המארחת בדקה ה-90. לאחר המשחק, סבאיוס התראיין בתקשורת הספרדית ואמר שהוא לוקח אחריות על ההפסד.

למרות הטעות, אין ספק שהחיסרון של הקשר יהיה משמעותי לאלברו ארבלואה, זאת מאחר וסבאיוס ייחודי מבין שחקני הקישור ביכולת ניהול המשחק, דבר אשר חסר מאוד לבלאנקוס. יחד עם פציעתו של ג’וד בלינגהאם, ריאל מדריד נשארת עם רוטציית קישור קצרת יחסית כאשר עומס המשחקים רק ילך ויתעצם, כל עוד הלבנים ימשיכו לרוץ בליגת האלופות.