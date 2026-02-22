עקפה אותה בטבלה: 0:1 לסביליה מול חטאפה

אחרי כמה תוצאות מעניינות ומפתיעות שקיבלנו אתמול, המחזור ה-25 של הליגה הספרדית המשיך היום (ראשון) בכל הכוח. במשחק המוקדם סביליה גברה 0:1 על חטאפה בחוץ. בהמשך סלטה ויגו תפגוש את מאיורקה ו-ויאריאל תארח את ולנסיה.

חטאפה – סביליה 1:0

האנדלוסים רשמו ניצחון חשוב במיוחד, שבזכותו הם טיפסו למקום ה-11 בטבלה על חשבון יריבתה. המארחת נכנסה לבעיה כבר במחצית הראשונה כשדקונאם דז’ן ראה את הכרטיס האדום בדקה ה-26 והותיר אותה ב-10 שחקנים ברוב דקות המשחק. בסופו של דבר סביליה הצליחה לנצל זאת בדקה ה-64, כשאקור אדאמס השתלט על כדור בתוך הרחבה, הוריד לאחור לג’יבריל סאו שסיים נהדר לרשת וקבע את תוצאת המשחק.