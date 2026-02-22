נאאל עודה ישפוט את הפועל ת"א - מכבי חיפה

המחזור ה-24 של ליגת העל ימשיך היום (ראשון) עם המשחק בין הפועל באר שבע להפועל חיפה בטרנר. יחד עם זאת פורסמו שיבוצי השופטים למחזור ה-25 אשר ייערך בשבוע הבא.

על המשחק המרכזי בין הפועל תל אביב למכבי חיפה, אשר ייערך בבלומפילד ביום שני, יהיה אחראי נאאל עודה. דוד פוקסמן ישפוט את המשחק המרתק בין הפועל באר שבע להפועל פתח תקווה, יובל שטיין יגיע לטדי להעביר את המשחק בין בית”ר ירושלים לעירוני טבריה ויואב מזרחי יעמוד בראש המשחק בין הפועל חיפה למכבי תל אביב, אשר ייערך בסמי עופר.

ביתר משחקי הליגה, גל לייבוביץ’ ישפוט את המשחק בין מ.ס אשדוד למכבי נתניה, דקל צינו יהיה אחראי על המשחק בין עירוני קריית שמונה לבין בני סכנין ועידן לייבה יעביר את משחק התחתית בין בני ריינה להפועל ירושלים.