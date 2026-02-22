יום ראשון, 22.02.2026 שעה 17:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

נאאל עודה ישפוט את הפועל ת"א - מכבי חיפה

פורסמו שיבוצי השופטים למחזור ה-25 בליגת העל: דוד פוקסמן יהיה אחראי על המשחק של באר שבע בטרנר, יובל שטיין על ההתמודדות בין בית"ר לטבריה בטדי

|
נאאל עודה (עמרי שטיין)
נאאל עודה (עמרי שטיין)

המחזור ה-24 של ליגת העל ימשיך היום (ראשון) עם המשחק בין הפועל באר שבע להפועל חיפה בטרנר. יחד עם זאת פורסמו שיבוצי השופטים למחזור ה-25 אשר ייערך בשבוע הבא.

על המשחק המרכזי בין הפועל תל אביב למכבי חיפה, אשר ייערך בבלומפילד ביום שני, יהיה אחראי נאאל עודה. דוד פוקסמן ישפוט את המשחק המרתק בין הפועל באר שבע להפועל פתח תקווה, יובל שטיין יגיע לטדי להעביר את המשחק בין בית”ר ירושלים לעירוני טבריה ויואב מזרחי יעמוד בראש המשחק בין הפועל חיפה למכבי תל אביב, אשר ייערך בסמי עופר.

ביתר משחקי הליגה, גל לייבוביץ’ ישפוט את המשחק בין מ.ס אשדוד למכבי נתניה, דקל צינו יהיה אחראי על המשחק בין עירוני קריית שמונה לבין בני סכנין ועידן לייבה יעביר את משחק התחתית בין בני ריינה להפועל ירושלים.

