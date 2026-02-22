יום ראשון, 22.02.2026 שעה 16:20
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6021-5425ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4826-4524ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3537-3125אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2631-2224ראיו וייקאנו14
2630-2124אלאבס15
2637-2524ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2439-2924מיורקה18
1841-2624לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

קנסלו בהרכב בארסה, תאי עבד בספסל לבאנטה

ב-17:15 בערוץ ONE: קונדה, גרסיה ומרטין ישלימו את ההגנה, לאמין, ראפיניה ולבנדובסקי בהתקפה, דה יונג, ברנאל ואולמו בקישור. הישראלי לא יפתח מנגד

|
ז'ואאו קנסלו (רויטרס)
ז'ואאו קנסלו (רויטרס)

ברצלונה ולבאנטה ייפגשו הערב (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) במסגרת המחזור ה-25 בלה ליגה למשחק בעל חשיבות כפולה בצמרת ובתחתית. הקטלונים נאבקים להישאר חזק במאבק האליפות אחרי שאיבדו את הפסגה, ויכולים לחזור אליה בעקבות הפסד ריאל מדריד, בעוד האורחת נלחמת על חייה בליגה ומחפשת נקודות יקרות במאבק ההישרדות. שתי הקבוצות מגיעות עם לחץ כבד, כל אחת מהזווית שלה.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גרסיה, ז’ואאו קנסלו, ז’ול קונדה, אריק גרסיה, ג’רארד מרטין, פרנקי דה יונג, מארק ברנאל, דני אולמו, לאמין ימאל, ראפיניה ורוברט לבנדובסקי.

ברצלונה חווה שבועיים קשים במיוחד. ההפסד 2:1 לג'ירונה היה הפעם השלישית בלבד בעידן האנזי פליק שבה הקבוצה סופגת שני הפסדים רצופים, אך בשני המקרים הקודמים היא ידעה להתאושש מיד לאחר מכן. בבית היא מושלמת העונה בליגה עם 11 ניצחונות מ-11 משחקים ו-34 שערי זכות, נתון שממחיש את העוצמה בקאמפ נואו. בנוסף, ברצלונה איבדה רק 2 נקודות מול קבוצות שפתחו את המחזור מתחת למקום ה-13, עם 9 ניצחונות ותיקו אחד, ובכל אחד מהניצחונות הללו כבשה לפחות 3 שערים.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

מנגד, הקבוצה של תאי עבד (שיחכה להזדמנות שלו על הספסל) מגיעה אחרי הפסד שלישי ברציפות, האחרון שבהם 1:0 לוויאריאל, כשבשני המשחקים האחרונים כלל לא מצאה את הרשת. הקבוצה של לואיס קסטרו רחוקה 7 נקודות מחוף מבטחים ומתקשה במיוחד בהגנה, שספגה 41 שערים, הכי הרבה בליגה עד כה. גם מחוץ לבית המצב מדאיג, עם 5 הפסדים ב-6 משחקי החוץ האחרונים. בנוסף, האורחת טרם ניצחה העונה קבוצה שפתחה את המחזור בחצי העליון של הטבלה, עם 4 תוצאות תיקו ו-9 הפסדים.

במפגשים הישירים, ברצלונה ניצחה בשני העימותים האחרונים בתוצאה 2:3, כולל בסיבוב הראשון באוגוסט. למעשה, הקבוצה מוולנסיה הפסידה בכל 16 ביקוריה בליגה אצל ברצלונה, שיא שלילי במפעל. נתון מעניין נוסף הוא שברצלונה ספגה הכי מעט כרטיסים צהובים בליגה, 34 בלבד, וכבשה 21 שערים ביתיים ללא מענה במחצית השנייה. מנגד, לבאנטה ספגה ראשונה ב-16 משחקים העונה וספגה יותר מ-1.5 שערים ב-14 משחקים, שני הנתונים הגבוהים בליגה.






/* LAST / NEXT ROUNDs */