"חלום בלהות, מעדו בטיפשות ולא הבינו מה עשו"

יו"ר הוועד האולימפי יעל ארד התייחסה ב"שיחת היום" לפרשת הרמאות בנבחרת המזחלות במשחקים האולימפיים של החורף, אירוע שהסעיר את המשלחת הישראלית. ארד הודתה כי מדובר ב"רגע שובר לב", וסיפרה על האכזבה הגדולה ועל ההתלבטות בין הכאב לבין הצורך לשמור על ערכים ויושרה. לדבריה, ההחלטה הייתה ברורה למרות המחיר התדמיתי והמקצועי, והדגישה כי "אי אפשר לעשות את זה אחרת".

שלום לך, צהריים טובים.

”צהריים טובים”.

הייתה אולימפיאדה שקטה וסידרו לך את הבלגן הזה.

”קודם כל זה אף פעם לא שקט. אני יכולה לומר שהיה שובר לב אתמול, לא יכולה לומר את הרגשות שחווינו. הייתי בדרך חזרה וכשירדן עדכנה אותנו זה היה שובר לבבות, חלום בלהות. זו הייתה אכזבה פנימית ומחשבות שמתפוצצות על על המשמעויות. מיד ידענו שקודם כל הערכים שלנו והאמירה הברורה שלנו עם הספורטאים מול הוועד חשובים. אנחנו חייבים להיות הכי ישרים ומדויקים עם הוועד האולימפי, הספורט הישראלי חייב לשמר איתם את היחסים. בתוך כל הערבוביה הזו ניסינו לעשות סדר במחשבות, תחושות, עיקר ותפל. החלטה מצד אחד מאוד ברורה, אי אפשר להחליט אחרת, מצד שני הכאב מאוד גדול”.

יעל ארד (שחר גרוס)

מה עבר על הספורטאים שהם בחרו לעשות מה שעשו?

”עשינו תחקיר ראשוני ונגיש אותו לבית הדין של הוועד העולמי כשנחזור לארץ. נעשה תחקיר מסודר, עירבנו את העורך דין שלנו. מה שקרה שהקבוצה של הספורטאים, שהם באמת אנשים טובים, מעדו בטיפשות ובחוסר הבנה של מה שהם עושים, לכן זה מאוד עצוב. הם רצו לפרגן לכאורה למחליף. מה שקורה שיש שלושה דוחפים ונהג, יש מחליף אחד לדוחפים ואפשר להחליף רק אם יש פציעה או מחלה. הם רצו לפרגן למחליף שעשה את הדרך בשנים האחרונות ודחקו באחד הספורטאים לפברק את הפציעה הזו. הוא פברק פציעת ראש ואין מזה דרך חזרה, ברגע שהרופא עשה CT היה אפשר לראות. גם הרופא וגם הספורטאי חתמו על ההצהרה הזו”.

“הדבר הראשון שרץ בראש – התדמית של ישראל”

הם היו מתוחכמים וזו הייתה גם טיפשות. בסוף ברגע שאתה מצהיר לוועד האולימפי אין דרך חזרה. איך ידעו אותכם על זה?

”ירדן הלב ראש המשלחת קיבלה את הבקשה ופנתה אליי, היא אמרה שהיא צריכה לעדכן בהתאם להליך שהוא פשוט וטכני. ואז הספורטאי הגיע אליה למשרד ובעצם התוודה בדמעות. הוא אמר שהקבוצה דחקה אותו לעשות את הדבר הזה, והוא הודה שלא היה צריך לעשות את זה. הוא לא ישן כל הלילה וביקש להתוודות. ברגע שזה נודע עירבנו מיד את היועץ המשפטי”.

המאמן ידע מזה?

”המאמן הוא אחד מהקבוצה, בחור צעיר שהיה חלק מהתהליך שהם עברו. זו קבוצה שמנהלת את עצמה מקצועית ועשתה תהליך ארוך כדי להגיע למקום הזה. הם עשו מאמצים אדירים להגיע למקום הזה. אנחנו בעולם של מנהיגות ציבורית וחובה ליושרה. זה משבר שכשמסתכלים על כל הזוויות שלו יש קודם את הזווית של מה נכון לעשות, היושרה והערכים. הדבר הראשון שרץ בראש זה התדמית של ישראל עכשיו, התדמית בעולם ואיך מתמודדים עם הדבר הזה. אנחנו נבחר בדבר הנכון, אבל נושא התדמית עשה קושי מאוד גדול. אבל היה ברור כששואלים מה הערכים והחשיבות התשובה ברורה. יש פה מחיר שכולנו ניאלץ לספוג אבל אי אפשר לעשות את זה אחרת”.

"קודם כל היושרה והערכים". ארד (שחר גרוס)

מה ההשלכות לספורטאים? הם עשויים להיות מושעים?

”מהרגע שהודענו על פסילת הנבחרת לוועד האולימפי הבינלאומי כדי שזה לא יתפתח לאיזשהו משבר. ברגע שהודענו מצפים מהוועד הישראלי הבינלאומי לטפל בזה. נטפל דרך בית הדין בצורה מסודרת, אני לא משפטנית ולא יכולה לדעת מה בית הדין יפסוק. אני בטוח שבין הדין יבחן את הדברים בצורה מעמיקה ומה שהוא יפסוק נעשה את הדברים בצורה שקופה. הספורטאים האלה הם אנשים טובים”.

הם עשו פרויקט חדש יפה של המזחלות והרסו הכל.

”עשינו תהליך משמעתי כדי לחקור את האמת, ביקשנו מהם הצהרה מסודרת, קודם מהספורטאי ואז מהמשלחת. הנבחרת מיד הודתה בדבר הזה הם לא ניסו לטייח. אני אגיד גם שיש היבט פסיכולוגי. הספורטאים היו מאוד שבורים, אז מצד אחד כועסים עליהם ומצד שני חשוב לשים לב לבריאות הנפשית שלהם”.

הדבר היחיד שיאמר לזכותם, שלפני שעלו להתחרות עם הרמאות הזו הם באו להתוודות.

”באמת עוגמת נפש מאוד גדולה, בכל השכבות וההיבטים”.

זה לא מובן. זה היה קטע חברי אבל זה לא חוג. אתה זה הם לא הבינו. חבל שזה אקורד הסיום של המשלחת וזה מה שנזכור

”מכל דבר צריך ללמוד. אמרתי את זה גם לספורטאים וגם להורים שלהם שבאו לראות אותם. אמרנו להם ‘חברים עשיתם טעות, אבל בסוף אנחנו אנשים ועושים טעויות. תצטרכו לשלם על הטעות הזו, אתם תלמדו מזה לכל תחום שתעסקו בו בחיים’”.