יום ראשון, 22.02.2026 שעה 15:24
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"חלום בלהות, מעדו בטיפשות ולא הבינו מה עשו"

יעל ארד ל"שיחת היום" על פרשת הרמאות במזחלות: "אכזבה פנימית ומחשבות שמתפוצצות על כל המשמעויות. הבנו שהיושרה שלנו מול הוועד הבינ"ל חשובה"

|
נבחרת מזחלות השלג של ישראל (שחר גרוס)
נבחרת מזחלות השלג של ישראל (שחר גרוס)

יו"ר הוועד האולימפי יעל ארד התייחסה ב"שיחת היום" לפרשת הרמאות בנבחרת המזחלות במשחקים האולימפיים של החורף, אירוע שהסעיר את המשלחת הישראלית. ארד הודתה כי מדובר ב"רגע שובר לב", וסיפרה על האכזבה הגדולה ועל ההתלבטות בין הכאב לבין הצורך לשמור על ערכים ויושרה. לדבריה, ההחלטה הייתה ברורה למרות המחיר התדמיתי והמקצועי, והדגישה כי "אי אפשר לעשות את זה אחרת".

שלום לך, צהריים טובים.
”צהריים טובים”.

הייתה אולימפיאדה שקטה וסידרו לך את הבלגן הזה.
”קודם כל זה אף פעם לא שקט. אני יכולה לומר שהיה שובר לב אתמול, לא יכולה לומר את הרגשות שחווינו. הייתי בדרך חזרה וכשירדן עדכנה אותנו זה היה שובר לבבות, חלום בלהות. זו הייתה אכזבה פנימית ומחשבות שמתפוצצות על על המשמעויות. מיד ידענו שקודם כל הערכים שלנו והאמירה הברורה שלנו עם הספורטאים מול הוועד חשובים. אנחנו חייבים להיות הכי ישרים ומדויקים עם הוועד האולימפי, הספורט הישראלי חייב לשמר איתם את היחסים. בתוך כל הערבוביה הזו ניסינו לעשות סדר במחשבות, תחושות, עיקר ותפל. החלטה מצד אחד מאוד ברורה, אי אפשר להחליט אחרת, מצד שני הכאב מאוד גדול”.

יעל ארד (שחר גרוס)יעל ארד (שחר גרוס)

מה עבר על הספורטאים שהם בחרו לעשות מה שעשו?
”עשינו תחקיר ראשוני ונגיש אותו לבית הדין של הוועד העולמי כשנחזור לארץ. נעשה תחקיר מסודר, עירבנו את העורך דין שלנו. מה שקרה שהקבוצה של הספורטאים, שהם באמת אנשים טובים, מעדו בטיפשות ובחוסר הבנה של מה שהם עושים, לכן זה מאוד עצוב. הם רצו לפרגן לכאורה למחליף. מה שקורה שיש שלושה דוחפים ונהג, יש מחליף אחד לדוחפים ואפשר להחליף רק אם יש פציעה או מחלה. הם רצו לפרגן למחליף שעשה את הדרך בשנים האחרונות ודחקו באחד הספורטאים לפברק את הפציעה הזו. הוא פברק פציעת ראש ואין מזה דרך חזרה, ברגע שהרופא עשה CT היה אפשר לראות. גם הרופא וגם הספורטאי חתמו על ההצהרה הזו”.

“הדבר הראשון שרץ בראש – התדמית של ישראל”

הם היו מתוחכמים וזו הייתה גם טיפשות. בסוף ברגע שאתה מצהיר לוועד האולימפי אין דרך חזרה. איך ידעו אותכם על זה?
”ירדן הלב ראש המשלחת קיבלה את הבקשה ופנתה אליי, היא אמרה שהיא צריכה לעדכן בהתאם להליך שהוא פשוט וטכני. ואז הספורטאי הגיע אליה למשרד ובעצם התוודה בדמעות. הוא אמר שהקבוצה דחקה אותו לעשות את הדבר הזה, והוא הודה שלא היה צריך לעשות את זה. הוא לא ישן כל הלילה וביקש להתוודות. ברגע שזה נודע עירבנו מיד את היועץ המשפטי”.

המאמן ידע מזה?
”המאמן הוא אחד מהקבוצה, בחור צעיר שהיה חלק מהתהליך שהם עברו. זו קבוצה שמנהלת את עצמה מקצועית ועשתה תהליך ארוך כדי להגיע למקום הזה. הם עשו מאמצים אדירים להגיע למקום הזה. אנחנו בעולם של מנהיגות ציבורית וחובה ליושרה. זה משבר שכשמסתכלים על כל הזוויות שלו יש קודם את הזווית של מה נכון לעשות, היושרה והערכים. הדבר הראשון שרץ בראש זה התדמית של ישראל עכשיו, התדמית בעולם ואיך מתמודדים עם הדבר הזה. אנחנו נבחר בדבר הנכון, אבל נושא התדמית עשה קושי מאוד גדול. אבל היה ברור כששואלים מה הערכים והחשיבות התשובה ברורה. יש פה מחיר שכולנו ניאלץ לספוג אבל אי אפשר לעשות את זה אחרת”.

"קודם כל היושרה והערכים". ארד (שחר גרוס)"קודם כל היושרה והערכים". ארד (שחר גרוס)

מה ההשלכות לספורטאים? הם עשויים להיות מושעים?
”מהרגע שהודענו על פסילת הנבחרת לוועד האולימפי הבינלאומי כדי שזה לא יתפתח לאיזשהו משבר. ברגע שהודענו מצפים מהוועד הישראלי הבינלאומי לטפל בזה. נטפל דרך בית הדין בצורה מסודרת, אני לא משפטנית ולא יכולה לדעת מה בית הדין יפסוק. אני בטוח שבין הדין יבחן את הדברים בצורה מעמיקה ומה שהוא יפסוק נעשה את הדברים בצורה שקופה. הספורטאים האלה הם אנשים טובים”.

הם עשו פרויקט חדש יפה של המזחלות והרסו הכל.
”עשינו תהליך משמעתי כדי לחקור את האמת, ביקשנו מהם הצהרה מסודרת, קודם מהספורטאי ואז מהמשלחת. הנבחרת מיד הודתה בדבר הזה הם לא ניסו לטייח. אני אגיד גם שיש היבט פסיכולוגי. הספורטאים היו מאוד שבורים, אז מצד אחד כועסים עליהם ומצד שני חשוב לשים לב לבריאות הנפשית שלהם”.

הדבר היחיד שיאמר לזכותם, שלפני שעלו להתחרות עם הרמאות הזו הם באו להתוודות.
”באמת עוגמת נפש מאוד גדולה, בכל השכבות וההיבטים”.

זה לא מובן. זה היה קטע חברי אבל זה לא חוג. אתה זה הם לא הבינו. חבל שזה אקורד הסיום של המשלחת וזה מה שנזכור
”מכל דבר צריך ללמוד. אמרתי את זה גם לספורטאים וגם להורים שלהם שבאו לראות אותם. אמרנו להם ‘חברים עשיתם טעות, אבל בסוף אנחנו אנשים ועושים טעויות. תצטרכו לשלם על הטעות הזו, אתם תלמדו מזה לכל תחום שתעסקו בו בחיים’”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */