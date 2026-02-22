הספורטאי שהגיש תצהיר רפואי שקרי: אורי זיסמן

אורי זיסמן הוא הספורטאי שהגיש תצהיר רפואי שקרי על כך שלכאורה נפצע באולימפיאדת החורף אתמול (שבת), מה שהתברר כתצהיר שקרי שנועד על מנת להחליף את אחד המשתתפים באופן לא תקין, באירוע שהוביל את הוועד האולימפי להשעות את הנבחרת מאירוע הספורט במילאנו-קורטינה 2026. בעקבות זאת, הוא בין היתר עלול לעמוד לוועדת משמעת לאחר שיחזור ארצה מאיטליה.

זיסמן עשה זאת במטרה לאפשר לחבר הנבחרת ווארד פוארסה להתחרות במקומו במקצה האחרון, כ”אקט חברי” משום שהיה שותף להקמת הנבחרת במשך שנים ולא זכה להתחרות באולימפיאדת החורף, אך זה נעשה בניגוד לחוקים, שמאפשרים למחליף להשתתף בתחרות רק אם אחד המשתתפים שנרשמו לתחרות נפצע או חלה. לכן זיסמן זייף פציעה של זעזוע מוח, עבר בדיקת סי.טי והגיש תצהיר רפואי שקרי. הוא התוודה על כך בהמשך.

זיסמן אף הצהיר בפני מנהלת המשלחת ירדן הר לב כי הוא בריא וכשיר להתחרות, לאחר שזייף פציעה. הוא חתם על כך בתצהיר אישי שהגיש לראשי המשלחת, בו גולל את מה שקרה. גם יתר חברי נבחרת המזחלות מיד הודו בשיחה עם ראשי המשלחת. בעקבות זאת, בוועד האולימפי בישראל קיבלו את ההחלטה להשעות את הנבחרת ולהעמידה לוועדת משמעת בארץ.

נבחרת מזחלות השלג של ישראל (שחר גרוס)

סיפור שעלול להפוך לאירוע עולמי

בעקבות האירוע הזה עלולות להיות השלכות אישיות גם לאורי זיסמן, משום שיש ארגונים בינלאומיים של ספורטאים אולימפיים שעלולים לנקוט בסנקציות כלפיו ואף להתנער ממנו ומחברי המשלחת כולה על המהלך. בספורט הישראלי מבינים כי הסיפור הזה עלול להפוך לאירוע עולמי, אך בוועד האולימפי הישראלי קיבלו מחמאות על השמירה על הערכים הספורטיביים מהקהילה הבינלאומית.

אמש בשעת לילה מאוחרת חברי ההנהלה של הוועד האולימפי עודכנו בפרטים, במייל בו נכתב כך: “אחר הצהריים נודע לנו שהנבחרת החליטה לדחוק באחד הספורטאים לזייף פציעה ואף לחתום על תצהיר שקרי וזאת על מנת לאפשר לספורטאי המחליף של הנבחרת להתחרות במקצה השלישי על מנת לחוות את התחרות. מנהלת המשלחת ירדן הר לב התבקשה ע"י קפטן המזחלות להודיע לוועד האולימפי הבינלאומי על ההחלפה, אך דקות ספורות לפני ההודעה ניגש אליה הספורטאי הפצוע ושיתף אותה שעשה זאת בגלל לחץ הקבוצה ושהוא לא באמת פצוע״.

בארגון הסבירו: “לקחנו החלטה ברורה שאנחנו לא נעביר לוועד האולימפי הבינלאומי מסר שקרי ולא נבקש את החלפת הספורטאים כשאנחנו יודעים שהדבר נעשה שלא בתום לב. ביקשנו לעמת את הספורטאי עם הצהרתו ולבקשה בכתב וכך נעשה. מאחר והספורטאי הצהיר על פציעת ראש והרופא והספורטאי חתומים על הצהרה שלא ניתן לסגת ממנה, ומאחר וראשון במעלה הוא אמירת האמת ואנחנו לא יכולים להסכים להעביר הצהרה שיקרית לוועד האולימפי הבינלאומי, הצעד היחיד שיכולנו לנקוט הוא השעיית הנבחרת והודעה על כך לוועד האולימפי הבינלאומי ולהתאחדות העולמית”.

המקצה השלישי בבובסליי התקיים היום ללא נבחרת ישראל שקיפלה את הציוד מכפר הספורטאים. בוועד האולימפי הישראלי ציינו כי אין שום חשד לתחרות לא הוגנת בימים שקדמו למקצה הזה, או להתנהלות שאינה ספורטיבית מול מתחרים ונבחרות אחרות, והמקרה הוא מנותק מימי התחרות שקדמו לו.