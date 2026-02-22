רבע 1, 04:29: מכבי ת"א - נס ציונה 5:18

שלושה ימים אחרי שזכתה בגביע המדינה בפעם ה־47 בתולדותיה והשנייה ברצף, מכבי תל אביב תנסה לחזור לקרקע במסגרת המחזור ה־17 של ליגת העל בו היא מארחת בשעה זו את עירוני נס ציונה בהיכל מנורה. בסיבוב הראשון ניצחו הצהובים 72:88 בלב המושבה אחרי ערב אדיר של רומן סורקין, שקלע 17 נקודות ללא החטאה עם 7 מ־7 מהשדה.

אחרי הניצחון על בני הרצליה 90:109 בגמר הגביע, המחזיקה הטרייה חוזרת לליגה המקומית שם היא אוחזת במאזן 1:15 וברצף של עשרה ניצחונות, בהם קלעה בסך הכול 972 נקודות וספגה רק 778 בדרך להפרש מצטבר של 194, ממוצע של 19.4 למשחק. בהתאם לכך, הצהובים נמצאים בצמרת כמעט בכל קטגוריה הקשורה להתקפה: הם מובילים את הליגה כולה בממוצע הנקודות לערב (96.4), באחוזים מעבר לקשת (39.7%) ובאחוזים מקו העונשין (79.0%). לצד זאת הם גם תופסים את המקום השני באסיסטים למשחק (22.6) ואת המקום החמישי באחוזים לשתיים (54.6%).

הכתומים, שעומדים על מאזן 11:5 שלילי בלבד, הציגו לפני פגרת הגביע את אחת מההופעות הכי חלשות שלהם העונה בדרך להפסד שני רצוף, הפעם למכבי ראשון לציון 72:63 בבית. החבורה מלב המושבה איבדה לא פחות מ־24 כדורים, נעצרה רק על שמונה נקודות בכל הרבע האחרון ובסיום השוותה שיא קליעה עונתי שלילי מה שהוריד את הממוצע שלה ל־78.7 בלבד למשחק ודירג את ההתקפה שלה במקום ה־12 מבין כל קבוצות הליגה. למאיר טפירו, שיציין הערב את משחקו ה־50 על הקווים של הליגה הבכירה, מצפים כעת שני משחקים מאתגרים במיוחד משום שאחרי המפגש הקרוב הוא וחניכיו יארחו את הפועל העמק.

לוני ווקר בחימום (רועי כפיר)

מכבי תל אביב ניצחה בכל תשעת המשחקים האחרונים בין הקבוצות בעונה הסדירה, אבל שישה מהם הוכרעו בפער חד־ספרתי, כולל ארבעה שהסתיימו בהפרש של שני פוזשנים בלבד. מתוך 15 המפגשים שנערכו אי פעם בין השתיים בהיכל מנורה, נס ציונה יצאה עם ידה על העליונה רק פעם אחת, ב־4 במרץ 2018, אז היא הפתיעה עם 76:85 בהובלת קאליף ווייאט, שקלע 23 נקודות כולל 6 מ־7 לשלוש.

רבע ראשון:

חמישיית מכבי תל אביב: ג’ימי קלארק, לוני ווקר, וויל ריימן, רומן סורקין ומרסיו סנטוס.

חמישיית נס ציונה: ג’קסון רואו, אודוקה אזובוקיי, אודוקה אזובוקיי, שון דאוסון ויורי קולינס.