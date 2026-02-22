יום ראשון, 22.02.2026 שעה 13:08
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4123-4221מ.ס. טירה2
3520-3221מכבי אתא ביאליק3
3321-2921הפועל כרמיאל4
3328-3221מכבי נווה שאנן5
3328-2821בני מוסמוס6
3225-2721הפועל בית שאן7
3030-3321הפועל ב.א.גרבייה8
2823-2721הפועל מגדל-העמק9
2837-2821עירוני נשר10
2728-2321צעירי אום אל פאחם11
1835-2820הפועל עראבה12
1844-2520צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
836-2721הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3726-2721מ.ס. דימונה2
3622-3621מ.כ. צעירי טירה3
3428-4121מ.כ. ירושלים4
3427-2721מכבי קרית מלאכי5
3326-3821מכבי יבנה6
2927-2621מ.כ. כפ"ס7
2734-3620מכבי עירוני אשדוד8
2726-2421שמשון תל אביב9
2734-2621בית"ר יבנה10
2333-3221מ.כ. חולון ירמיהו 11
2333-1921הפועל מרמורק12
2235-2221הפועל הרצליה13
2019-1520הפועל אזור14
1941-2221הפועל ניר רמה"ש15
1538-2721בית"ר נורדיה ירושלים16

עו"ד קרן שלח בקשה לבחינת משחק חוזר לאשדוד

נאמן עמותת מכבי עירוני אשדוד פנה להתאחדות בדבר המקרה משישי האחרון, בו חברת האבטחה לא התייצבה. הנושא יועבר לשיקולה של ועדת הליגה והגביע

|
מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)
מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

מה יעלה בגורל המשחק בין מכבי עירוני אשדוד להפועל אזור, במסגרת המחזור ה-21 בליגה א' דרום? כזכור, כפי שפורסם ב-ONE, בבוקר יום שישי האחרון, הודיעה חברת האבטחה כי אינה מתכוונת להגיע ל'סינתטיקו' באשדוד, נוכח חוב כלפיה, מה שאילץ את משטרת ישראל לקבוע כי אין משחק בתנאים אלו.

על הנייר, בהתאם לתקנון ההתאחדות לכדורגל, על האגף המשפטי להמליץ להעמיד לדין את מכבי עירוני אשדוד בגין אי הופעה למשחק מול הפועל אזור ובמירב המקרים, מה שקובע בית הדין בסיטואציות אלה הוא הפסד טכני (0:3 להפועל אזור). "חובת האבטחה היא חלק בלתי נפרד מחובות הקבוצה המארחת", הוא עקרון קבוע בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות.

עו"ד אורון קרן, שנבחר לשמש כנאמן עמותת מכבי עירוני אשדוד, העביר בקשה להתאחדות לכדורגל שלא להעמיד לדין את הקבוצה, בעקבות המקרה הלא נעים, אלא לבוא לקראתה ולדון במכלול השיקולים שהביאו הקבוצה למצב הנוכחי, בוודאי לצד העובדה כי משחק זה יכול להשפיע על תנודות בחלק התחתון של ליגה א' דרום.

המינוי של עו"ד אורון קרן לנאמן העמותה התרחש בחמישי האחרון וזה טרם קיבל את כל הסמכויות לנהל הכספים של מכבי עירוני אשדוד. חברת האבטחה דרשה תשלום כסף, בעבור המשחק ובעבור מה שחייבת לה העמותה, אלא שלעו"ד אורון קרן לא הייתה אפשרות לתת מענה מיידי בנושא ועל כן משחק הקבוצה לא התקיים.

הנושא צפוי לעבור לשיקול דעתה של ועדת הליגה והגביע בהתאחדות לכדורגל, שתקבע האם יש מקום לקבוע משחק חוזר בין מכבי עירוני אשדוד להפועל אזור או שמא הקבוצה המארחת לא עשתה די על מנת למנוע סיטואציה לא נעימה בה חברת אבטחה מודיעה בבוקר המשחק כי אינה מתייצבת להתמודדות, מה שהביא לביטול בפועל.

בתוך כך, ההתאחדות לכדורגל תצטרך להחליט בקרוב מאוד על הפחתת הנקודות של מכבי עירוני אשדוד, נוכח החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע (פירוק העמותה). בהתאם לתקנון היסוד, ההתאחדות לכדורגל תצטרך לדון בעניין, כאשר על הפרק – הפחתת נקודות מיידית או הפחתת נקודות שתבוצע מיד בתחילת העונה העוקבת.

