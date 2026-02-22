יום ראשון, 22.02.2026 שעה 19:27
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
311298-154316מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
281405-151116בני הרצליה
271280-138916הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241412-138117מכבי ראשל"צ
231474-141317עירוני רמת גן
231555-144717עירוני קריית אתא
211345-125916עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201463-131217אליצור נתניה
191324-114516הפועל גליל עליון

מחצית: בני הרצליה - גליל עליון 44:43

ליגת ווינר סל, מחזור 17: החבורה הצפונית פתחה טוב יותר בהובלת אדם ואלג'יקי וביססה את יתרונה, אך מקס היידגר הוביל את המארחת חזרה לעניינים

|
דשון פרנסיס רץ (רועי כפיר)
דשון פרנסיס רץ (רועי כפיר)

אחרי שנכנעו למכבי תל אביב 109:90 בגמר הגביע, חניכיו של יהוא אורלנד חוזרים לאולם היובל כאשר הם מארחים בשעה זו את הפועל גליל עליון במסגרת המחזור ה-17 בליגת העל.  

הביתיים מחזיקים במאזן 4:13 ובשבעה ניצחונות רצופים בליגה, האחרון שבהם על הפועל חולון 76:87 בהיכל טוטו. בכל אחד ממשחקיה ברצף הנוכחי, שהוא הארוך ביותר שלה אי פעם בליגה הבכירה, קלעה החבורה מהשרון 87 נקודות לפחות כשהממוצע העונתי שלה עומד על 94.4 למשחק, הנתון השני בטיבו מבין כל קבוצות הליגה. הכחולים־לבנים מדורגים באותו מקום גם באחוזים מעבר לקשת, ולצד זאת מוליכים את הטבלה הן באחוזים לשתיים והן באסיסטים למשחק.

שחקניו של עידן אבשלום, שעומדים על מאזן 13:3 שלילי, עצרו לפני פגרת הגביע רצף של 11 הפסדים עם ניצחון בית חשוב על אליצור נתניה 74:79 בעזרת 22 נקודות של רז אדם, לאחר שחזרו מפיגור של 15 נקודות ברבע הראשון והשלימו דאבל עונתי על היהלומים. נתון שעשוי להיות לו משקל גדול בהמשך המאבקים נגד הירידה. החבורה מכפר בלום תקווה להמשיך כעת במגמת השיפור בהתקפה, לאחר שבשלושת משחקיה האחרונים היא קלעה 74 נקודות לפחות כשהממוצע העונתי שלה עומד על 71.6 בלבד, נתון שבו היא נועלת את טבלת הליגה בפער ניכר.

הרצליה ניצחה בחמישה מתוך ששת משחקי הליגה הקודמים מול יריבתה הקרובה, כולל בארבעת האחרונים, והיא כעת מובילה 21:25 במאזן כל הזמנים. הניצחון הקודם של גליל עליון באולם היובל נרשם לפני יותר משלוש שנים, ב-30 בינואר 2023, אז חגגה 68:87 אחרי מחצית ראשונה מוחצת של 31:51. רועי הובר הוביל אז את האורחת עם 21 נקודות.

רבע ראשון: 16:22 להפועל גליל עליון

חמישיית בני הרצליה: דנבר ג’ונס, דשון פרנסיס, שלו לוגשי, די ג’יי ברנס ואלייז’ה סטיוארט.

חמישיית הפועל גליל עליון: סיריל לנג'יוויין,רז אדם, זאהיר פורטר, יובל שניידרמן וסם אלג’יקי.

הרבע הראשון אופיין במשחק צמוד, כאשר אף אחת מהקבוצות לא הצליחה לברוח. ברנס הוליך את החבורה של אורלנד עם שמונה נקודות, אך אדם וטוני דגלאס היו עדיפים ברבע הפתיחה, ושלשה של אלג'יקי הקפיצה את ההפרש לשבע, 15:22. נקודה של מקס היידגר סגרה את הרבע על 16:22 לזכות האורחת.

רבע שני:

ריצה של המארחת בתחילת הרבע קבעה שוויון 28:28 אחרי שלשה של פרדי בורדיון, ולאחר החלפת סלים הדדית, פרנסיס העלה את הרצליה ליתרון לאחר דקות ארוכות שהיו מאחור, אך נקודות מהירות של היריבה הפכו את הקערה בחזרה.

