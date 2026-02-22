יום ראשון, 22.02.2026 שעה 15:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"לא חדש שלא שופטים אותי על היכולת והכישרון"

אריאל שרצקי לשיחת היום: "לא נעים לשמוע כשאומרים שאני משחק בגלל סבא, גם אם אשים 20 שערים ידברו". וגם: חשף שהייתה אפשרות שהבעלים ימכור אותו

|
אריאל שרצקי (שחר גרוס)
אריאל שרצקי (שחר גרוס)

עירוני קריית שמונה רשמה אתמול (שבת) 0:1 יקר בקרב התחתית בטדי על חשבונה של הפועל ירושלים. מי שכבש את שער הניצחון, אריאל שרצקי, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

שלום אריאל.
”צהריים טובים, מה קורה?”.

הבריאות של הסבא השתפרה אחרי אתמול?
”אני מקווה שזה ישפיע לבריאות אבל בטבלה זה בטוח עזר”.

איך זה להבקיע? משחק עם הרבה חשיבות עבורכם.
”זה אולי היה השער הכי מרגש שכבשתי. כל השבוע דיברנו על כמה זה חשוב ואני שמח שיכולתי להבקיע את הגול”.

ראיתי במשחקים האחרונים שהתעצבנת שהוציאו אותך כי הקבוצה חשובה לך.
”כן”.

אריאל שרצקי (אורן בן חקון)אריאל שרצקי (אורן בן חקון)

ברדה למד להתמודד עם זה?
”אני בקבוצה שחיה כדורגל, וכשזה מגיע לרגעים חשובים אני רוצה להיות שם. אני יודע שאני יכול להתעלות ברגעים חשובים”.

היה לכם קשה במשחקים האחרונים.
”העונה לא הלכה כמו שציפינו, יש לנו הרבה שחקנים טובים. עכשיו עשינו את ההתאמות בראש ואנחנו נלחמים על הישרדות”.

מה לגבי חזרה לק”ש? איפה זה עומד?
”סיפרו לנו שזה יקרה בפלייאוף. אני מאוד מקווה שזה יקרה כי הביתיות חשובה”.

אתמול ליוו אתכם 37 בטדי.
”זה לא מובן מאליו כל אחד שמגיע. אנחנו מרגישים ברשתות את התמיכה ויש אנשים שתומכים גם אם הם לא באים למשחקים”.

אוהדי עירוני קריית שמונה (שחר גרוס)אוהדי עירוני קריית שמונה (שחר גרוס)

“מבחוץ נראה שהדרך שלי קלה, ההיפך הוא הנכון”

איך היה במלחמה, אתם שומעים שהאצטדיון שלכם מופצץ.
”היה מאוד קשה, כל שבוע התאמנו במקום אחרו שיחקנו באצטדיון אחר”.

לחלק מהשחקנים היה ציוד באוטו.
”זה עדיין קורה, רק השבוע התקינו מקלחות כמו שצריך וגם לא היו לנו חלונות בחורף”.

אתה שחקן מוכשר מאוד ותמיד היו אומרים ‘בגלל הסבא’. עברת הרבה.
”מבחוץ זה נראה שהדרך שלי יותר קלה ואני חושב שלהיפך. בעונה הקודמת סיימתי עם 8 ו-8 עכשיו עם 5 ו-2. כל פעם שאני עושה משחק פחות טוב אנשים קופצים”.

איזי שרצקי (חגי מיכאלי)איזי שרצקי (חגי מיכאלי)

בגלל הסבא.
”יכול להיות שיום אחד אפתח את הנושא לעומק. אולי אחרי. כרגע זה פחות רלוונטי בזמן העונה אבל ההתמודדויות זה חלק מהחיים”.

קשה לך שאומרים שאתה משחק בזכות סבא?
“בסביבה שלי לא חושבים ככה. אלה אנשים שלא רואים את המשחקים ומדברים”.

דיברתי עם סבא שלך לא מזמן. הוא די שבע ואמר שהוא לא יתן לאף אחד מבני המשפחה להמשיך אותו כי הוא אכל מספיק קשיים. אתם מדברים על זה?
”אני לא נכנס לזה, אם הוא אומר זה שלו, אני בכלל לא מדבר איתו על הקבוצה. בסוף אני שחקן בקבוצה והוא גם לא מדבר איתי על הקבוצה. אנחנו עושים הפרדה”.

שלא ימכור אותך לאיזה קבוצה ולא תדע.
”הייתה סיטואציה כזו זה היה על הפרק אחרי הפציעה הקודמת שלי. התקדמנו קדימה. אני אוהד את הקבוצה מאז הילדות שלי, אני גדלתי על זה שק”ש היא אחת הגדולות בתור ילד. אני אוהד הקבוצה וזו משפחה, כשאני עם סרט הקפטן על הילד אין סיבה שלא אתן אקסטרה”.

"אוהד ק"ש מאז הילדות שלי". אריאל שרצקי (חג"אוהד ק"ש מאז הילדות שלי". אריאל שרצקי (חג'אג' רחאל)

אתה מרגיש בגלל סבא שיש יותר אחריות.
”לא בגלל הסבא. אכפת לי מהקבוצה ואנחנו לא באים להעביר פה את הזמן”.

למי שיש בעיה איתך שישתה מים. אתה שחקן מוכשר מאוד ומביא מספרים מצוינים וכולנו תקווה שתחזרו לקריית שמונה.
”אמן, תבואו לשם”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */