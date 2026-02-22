"לא חדש שלא שופטים אותי על היכולת והכישרון"

עירוני קריית שמונה רשמה אתמול (שבת) 0:1 יקר בקרב התחתית בטדי על חשבונה של הפועל ירושלים. מי שכבש את שער הניצחון, אריאל שרצקי, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

שלום אריאל.

”צהריים טובים, מה קורה?”.

הבריאות של הסבא השתפרה אחרי אתמול?

”אני מקווה שזה ישפיע לבריאות אבל בטבלה זה בטוח עזר”.

איך זה להבקיע? משחק עם הרבה חשיבות עבורכם.

”זה אולי היה השער הכי מרגש שכבשתי. כל השבוע דיברנו על כמה זה חשוב ואני שמח שיכולתי להבקיע את הגול”.

ראיתי במשחקים האחרונים שהתעצבנת שהוציאו אותך כי הקבוצה חשובה לך.

”כן”.

אריאל שרצקי (אורן בן חקון)

ברדה למד להתמודד עם זה?

”אני בקבוצה שחיה כדורגל, וכשזה מגיע לרגעים חשובים אני רוצה להיות שם. אני יודע שאני יכול להתעלות ברגעים חשובים”.

היה לכם קשה במשחקים האחרונים.

”העונה לא הלכה כמו שציפינו, יש לנו הרבה שחקנים טובים. עכשיו עשינו את ההתאמות בראש ואנחנו נלחמים על הישרדות”.

מה לגבי חזרה לק”ש? איפה זה עומד?

”סיפרו לנו שזה יקרה בפלייאוף. אני מאוד מקווה שזה יקרה כי הביתיות חשובה”.

אתמול ליוו אתכם 37 בטדי.

”זה לא מובן מאליו כל אחד שמגיע. אנחנו מרגישים ברשתות את התמיכה ויש אנשים שתומכים גם אם הם לא באים למשחקים”.

אוהדי עירוני קריית שמונה (שחר גרוס)

“מבחוץ נראה שהדרך שלי קלה, ההיפך הוא הנכון”

איך היה במלחמה, אתם שומעים שהאצטדיון שלכם מופצץ.

”היה מאוד קשה, כל שבוע התאמנו במקום אחרו שיחקנו באצטדיון אחר”.

לחלק מהשחקנים היה ציוד באוטו.

”זה עדיין קורה, רק השבוע התקינו מקלחות כמו שצריך וגם לא היו לנו חלונות בחורף”.

אתה שחקן מוכשר מאוד ותמיד היו אומרים ‘בגלל הסבא’. עברת הרבה.

”מבחוץ זה נראה שהדרך שלי יותר קלה ואני חושב שלהיפך. בעונה הקודמת סיימתי עם 8 ו-8 עכשיו עם 5 ו-2. כל פעם שאני עושה משחק פחות טוב אנשים קופצים”.

איזי שרצקי (חגי מיכאלי)

בגלל הסבא.

”יכול להיות שיום אחד אפתח את הנושא לעומק. אולי אחרי. כרגע זה פחות רלוונטי בזמן העונה אבל ההתמודדויות זה חלק מהחיים”.

קשה לך שאומרים שאתה משחק בזכות סבא?

“בסביבה שלי לא חושבים ככה. אלה אנשים שלא רואים את המשחקים ומדברים”.

דיברתי עם סבא שלך לא מזמן. הוא די שבע ואמר שהוא לא יתן לאף אחד מבני המשפחה להמשיך אותו כי הוא אכל מספיק קשיים. אתם מדברים על זה?

”אני לא נכנס לזה, אם הוא אומר זה שלו, אני בכלל לא מדבר איתו על הקבוצה. בסוף אני שחקן בקבוצה והוא גם לא מדבר איתי על הקבוצה. אנחנו עושים הפרדה”.

שלא ימכור אותך לאיזה קבוצה ולא תדע.

”הייתה סיטואציה כזו זה היה על הפרק אחרי הפציעה הקודמת שלי. התקדמנו קדימה. אני אוהד את הקבוצה מאז הילדות שלי, אני גדלתי על זה שק”ש היא אחת הגדולות בתור ילד. אני אוהד הקבוצה וזו משפחה, כשאני עם סרט הקפטן על הילד אין סיבה שלא אתן אקסטרה”.

"אוהד ק"ש מאז הילדות שלי". אריאל שרצקי (חג'אג' רחאל)

אתה מרגיש בגלל סבא שיש יותר אחריות.

”לא בגלל הסבא. אכפת לי מהקבוצה ואנחנו לא באים להעביר פה את הזמן”.

למי שיש בעיה איתך שישתה מים. אתה שחקן מוכשר מאוד ומביא מספרים מצוינים וכולנו תקווה שתחזרו לקריית שמונה.

”אמן, תבואו לשם”.