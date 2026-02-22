יום ראשון, 22.02.2026 שעה 17:30
כדורגל עולמי  >> צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
6536-6833קובנטרי1
6233-5033מידלסברו2
5640-4233מילוול3
5434-5431איפסוויץ'4
5446-5132האל סיטי5
5144-5133רקסהאם6
4940-4533בירמינגהאם7
4841-4733דרבי קאונטי8
4838-4333ווטפורד9
4837-4033פרסטון10
4745-4933סאות'המפטון11
4741-4533בריסטול סיטי12
4747-4633ק.פ.ר13
4546-4733שפילד יונייטד14
4539-3933סוונסי15
4431-3633סטוק סיטי16
4042-3233צ'רלטון17
3944-4333נוריץ'18
3941-3332פורטסמות'19
3841-3133בלקבורן20
3449-3233ווסט ברומיץ'21
3353-4633לסטר22
2944-2833אוקספורד יונייטד23
-766-2033שפילד וונסדיי24

לראשונה: קבוצה באנגליה ירדה ליגה בפברואר

היסטוריה בכדורגל האנגלי: שפילד וונסדיי הפכה לקבוצה הראשונה בתולדות הליגות המקצועניות בממלכה שהבטיחה ירידה בפברואר, זאת כשהיא במינוס 7 נקודות

|
שחקני שפילד וונסדיי (IMAGO)
שחקני שפילד וונסדיי (IMAGO)

ההיסטוריה השלילית של הכדורגל האנגלי נכתבה היום (ראשון) באופן רשמי: שפילד וונסדיי הפכה לקבוצה הראשונה בתולדות הליגות המקצועניות באנגליה שיורדת ליגה רשמית כבר בחודש פברואר, זאת לאחר הפסד 2:1 בדרבי לשפילד יונייטד. לאחר חודשים של מאבק כנגד כל הסיכויים בצ’מפיונשיפ (הליגה השנייה באנגליה), ההפסד בדרבי מול שפילד יונייטד חתם את גורלם של הינשופים, שהפכו לקבוצה שירדה בשלב המוקדם ביותר אי פעם, כשנותרו עוד 13 מחזורים לסיום העונה.

היסודות לירידה הכואבת הזו הונחו כבר בקיץ האחרון, תחת תקופת כהונתו הכאוטית של הבעלים הקודם דייפון צ’אנסירי, שהגיעה לשיא עם מקרים רבים של אי-תשלום משכורות. בעקבות המצב, חלק גדול מהסגל הבכיר והמאמן דני רוהל עזבו את המועדון עוד לפני תחילת העונה, ובאוקטובר האחרון המועדון הוכנס רשמית להליך של ניהול תקין (הליך משפטי רגע לפני פשיטת רגל).

המכה המקצועית הקשה ביותר הגיעה בדמות שתי הפחתות נקודות נפרדות, שהסתכמו ב-18 נקודות שננגסו ממאזנה של הקבוצה. למרות שבחודש דצמבר נבחר “רוכש מועדף” למועדון, וונסדיי נותרה תחת ניהול תקין ופעלה תחת מגבלות מחמירות. מצב זה הותיר את המאמן הנריק פדרסן עם סגל דל וחסר כלים להתמודדות ברמה של ליגת הצ'מפיונשיפ.

הנתונים הסטטיסטיים של העונה הזו מספרים את סיפור הקריסה: וונסדיי ניצחה פעם אחת בלבד כל העונה (בספטמבר מול פורטסמות’), והיא הגיעה למשחק הגורלי היום לאחר רצף של תשעה הפסדים. נכון לרגע הירידה, הקבוצה עדיין מחזיקה במאזן של מינוס 7 נקודות בטבלה. כעת, כשהנפילה לליגה השלישית הפכה לעובדה מוגמרת, המועדון ינסה לפחות להימנע משיאים שליליים נוספים, כמו סיום העונה עם מאזן נקודות שלילי או שבירת שיא ההפסדים לעונה אחת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */