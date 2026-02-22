הרכבים וציונים



אנדריאה רדולוביץ' מנסה לעצור את קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק) אנדריאה רדולוביץ' מנסה לעצור את קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק)

המחזור ה-24 בליגת העל נמשך בשעה זו, כאשר הפועל באר שבע מארחת את הפועל חיפה לקרב קצוות מסקרן. האדומים רוצים לשמור על הפער בפסגה, לכל הפחות, ואולי אף להגדילו מבית”ר ירושלים שתפגוש את רוני לוי ומכבי נתניה מחר. מנגד, החבורה של חיים סילבס זקוקה לכל נקודה כשהיא נמצאת רק 3 נקודות מעל הקו האדום, ורוצה לנצח לראשונה באצטדיון טוטו טרנר.

מבחינת הדרומיים, מדובר בהזדמנות נהדרת להפעיל לחץ על יריבתם מהמקום השני, כשניצחון שלהם הערב יגדיל את הפער בצמרת עד לכדי 9 נקודות טרם ההתמודדות של הקבוצה מעיר הבירה בנתניה (שני, 20:30), ויבטיח את המקום הראשון בסיום העונה הסדירה. הביתיים מגיעים לאחר ארבעה ניצחונות ליגה רצופים ורוצים להמשיך את המומנטום החיובי מול יריבה שמעולם לא ניצחה אותה באצטדיון הנוכחי.

בצד השני, הכרישים מחפשים נקודות שיתנו ‘אוויר לנשימה’ ממאבקי התחתית הצמודים. מאז עזיבתו של גל אראל והגעתו של סילבס, האדומים מהכרמל רשמו תיקו עם בית”ר י-ם, הפסד ביתי למ.ס אשדוד וניצחון 0:1 במחזור הקודם מול הפתעת העונה - הפועל פתח תקווה של עומר פרץ, מה שאולי מעיד כי מבחינת הפועל חיפה הכל יכול לקרות.