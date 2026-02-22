איציק כלפי
|
22/02/2026 20:15
אנדריאה רדולוביץ' מנסה לעצור את קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק)
המחזור ה-24 בליגת העל נמשך בשעה זו, כאשר הפועל באר שבע מארחת את הפועל חיפה לקרב קצוות מסקרן. האדומים רוצים לשמור על הפער בפסגה, לכל הפחות, ואולי אף להגדילו מבית”ר ירושלים שתפגוש את רוני לוי ומכבי נתניה מחר. מנגד, החבורה של חיים סילבס זקוקה לכל נקודה כשהיא נמצאת רק 3 נקודות מעל הקו האדום, ורוצה לנצח לראשונה באצטדיון טוטו טרנר.
מבחינת הדרומיים, מדובר בהזדמנות נהדרת להפעיל לחץ על יריבתם מהמקום השני, כשניצחון שלהם הערב יגדיל את הפער בצמרת עד לכדי 9 נקודות טרם ההתמודדות של הקבוצה מעיר הבירה בנתניה (שני, 20:30), ויבטיח את המקום הראשון בסיום העונה הסדירה. הביתיים מגיעים לאחר ארבעה ניצחונות ליגה רצופים ורוצים להמשיך את המומנטום החיובי מול יריבה שמעולם לא ניצחה אותה באצטדיון הנוכחי.
בצד השני, הכרישים מחפשים נקודות שיתנו ‘אוויר לנשימה’ ממאבקי התחתית הצמודים. מאז עזיבתו של גל אראל והגעתו של סילבס, האדומים מהכרמל רשמו תיקו עם בית”ר י-ם, הפסד ביתי למ.ס אשדוד וניצחון 0:1 במחזור הקודם מול הפתעת העונה - הפועל פתח תקווה של עומר פרץ, מה שאולי מעיד כי מבחינת הפועל חיפה הכל יכול לקרות.
מחצית ראשונה
-
'45+1
- דוד מלול הכשיל במרכז המגרש ונכנס לפנקס המוצהבים
-
'43
- האם החזרה לבאר שבע תסתיים מוקדם מהצפוי? אלון תורג'מן נפגע ומתקשה להמשיך, הוא ינסה למשוך עד המחצית
-
'25
- שער! הפועל חיפה השוותה ל-1:1: תגובה מיידית של החבורה מהכרמל, כשכדור קרן עלה לרחבת באר שבע, משם הלדר לופס סייע לאורחת כשנגח אחורה ואלון תורג'מן נותר לבדו מול שער חשוף, כשמשם לא התבלבל וכבש נגד האקסית
-
'23
- שער! הפועל באר שבע עלתה ל-0:1: בניגוד גמור למהלך המשחק, המארחת מהדרום ניצלה טעות של סאנה גומז כשמי שסיים זה קינגס קאנגווה ששלח בעיטה חדה לרשת של יואב גראפי
-
'21
- שוב רדולוביץ' נעצר, הפעם על ידי ראשו של הלדר לופס, שנעמד כקו ההגנה האחרון של קבוצתו. השלישייה ההתקפית של הפועל חיפה עושה צרות לבאר שבעים
-
'14
- כדור עומק אדיר של רדולוביץ' הותיר את לירן רוטמן באחד על אחד מול אליאסי, שגם הפעם הציל את המארחת, שעד כה לא מצליחה להגיע למצבים והולכת אחורה
-
'12
- איוון קריצ'אק הפך למוצהב הראשון אחרי שהפיל את גיא מזרחי
-
'9
- אלון תורג'מן עם ניסיון ראשון למסגרת! החלוץ שיגר בעיטה חזקה מרחוק שהלכה לעבר השער, אבל ניב אליאסי הגיב בזמן והדף לקרן
-
'7
- הפועל באר שבע אמנם יותר דומיננטית מהפתיחה, אבל דווקא הפועל חיפה הייתה הראשונה להגיע להזדמנות כשאנדריאה רדולוביץ' קיבל מסירה על סף הרחבה וניסה לסובב, אבל שלח את הניסיון הרחק מעל השער של המארחת
-
'1
- השופט אביב קליין הוציא את ההתמודדות לדרך! הפועל באר שבע תצליח להגדיל את הפער בפסגה או שמא הפועל חיפה תפתיע בדרך לניצחון שני רצוף?