יום ראשון, 22.02.2026 שעה 12:47
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
301297-139017הפועל העמק
291233-145716מכבי ת"א
281405-151116בני הרצליה
271280-138916הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241412-138117מכבי ראשל"צ
231474-141317עירוני רמת גן
231555-144717עירוני קריית אתא
211345-125916עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201463-131217אליצור נתניה
181238-108016הפועל גליל עליון

עבו סיכם, השיחות עם קטש על הארכת חוזה החלו

הגארד, שנחשף לראשונה ב-ONE על מועמדותו, קרוב לחזרה למכבי ת"א. המאמן זוכה להערכה רבה במועדון, כמו גם תמיר בלאט, שבמכבי רוצים להאריך את חוזהו

|
עמית עבו (אינסטגרם)
עמית עבו (אינסטגרם)

מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה בחמישי האחרון והיום (ראשון) קיבלה חדשות נהדרות עם חזרתו של לוני ווקר לסגל. במקביל, במועדון עובדים מאחורי הקלעים על עיבוי וחיזוק הסגל, וכפי שנחשף ב-ONE, הצהובים יצרפו לסגל את עמית עבו, שיעבה את הקו האחורי.

פציעתו של גבריאל 'איפה' לונדברג הביאה את הקבוצה למצב לא אידאלי בקו האחורי וכעת חזרתו של לוני ווקר אמורה לאזן אותו, כאשר עבו גם יוכל להוריד מהעומס על תמיר בלאט, ג'ימי קלארק וג'ף דאוטין. עבו (26, 1.80) שיחק העונה בבולזאק הצרפתית. הגארד, בוגר מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, יחזור לראשונה לארץ מאז 2023.

בתוך כך, כפי שכבר פורסם ב-ONE, במועדון רוצים להאריך גם את חוזהו של תמיר בלאט, הרכז הנהדר שלהם, שזוכה להערכה רבה, ואת חוזהו של מאמנם, עודד קטש, איתו כבר החלו שיחות על חוזה חדש לקראת העונה הבאה. כזכור, בחמישי האחרון יו"ר המועדון שמעון מזרחי שוחח עם ONE על ההערכה לה זוכה המאמן במועדון.

