עבו סיכם, השיחות עם קטש על הארכת חוזה החלו

מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה בחמישי האחרון והיום (ראשון) קיבלה חדשות נהדרות עם חזרתו של לוני ווקר לסגל. במקביל, במועדון עובדים מאחורי הקלעים על עיבוי וחיזוק הסגל, וכפי שנחשף ב-ONE, הצהובים יצרפו לסגל את עמית עבו, שיעבה את הקו האחורי.

פציעתו של גבריאל 'איפה' לונדברג הביאה את הקבוצה למצב לא אידאלי בקו האחורי וכעת חזרתו של לוני ווקר אמורה לאזן אותו, כאשר עבו גם יוכל להוריד מהעומס על תמיר בלאט, ג'ימי קלארק וג'ף דאוטין. עבו (26, 1.80) שיחק העונה בבולזאק הצרפתית. הגארד, בוגר מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, יחזור לראשונה לארץ מאז 2023.

בתוך כך, כפי שכבר פורסם ב-ONE, במועדון רוצים להאריך גם את חוזהו של תמיר בלאט, הרכז הנהדר שלהם, שזוכה להערכה רבה, ואת חוזהו של מאמנם, עודד קטש, איתו כבר החלו שיחות על חוזה חדש לקראת העונה הבאה. כזכור, בחמישי האחרון יו"ר המועדון שמעון מזרחי שוחח עם ONE על ההערכה לה זוכה המאמן במועדון.