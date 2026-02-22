יום ראשון, 22.02.2026 שעה 13:06
היריב הטורקי של אהבת השם סיפק תירוצים

מהרגע הראשון בקרב אהבת השם גורדון שלט והוביל את יריבו לפרוש כבר בסיבוב השני. קוינצ'ו טען: "ברגע שהתחלנו נפצעתי בברך, הרגשתי שהיא מתמוטטת"

קיונצ'ו (צילום מסך)
קיונצ'ו (צילום מסך)

אהבת השם גורדון הגיע עם ציפיות גבוהות אמש (שבת) וסיפק הופעה נהדרת כשהוא עמד בכל ההבטחות שלו ושלט לחלוטין מול יריבו הטורקי עלי קוינצ’ו, שפרש אחרי שני סיבובים.

כעת נראה שהטורקי לא מוכן לקבל את ההפסד ככזה שבו גבר עליו מתחרה טוב ממנו. הוא העלה סטורי לאינסטגרם האישי שלו שבו טען שהסיבה להפסד הייתה בכלל פציעה.

“ברגע שהתחלנו נפצעתי ברגל שלי בגלל מכה באיזור שמתכת לברך, מקום שבו נפצעתי בעבר”, כתב קוינצ’ו. “זה הרגיש כאילו הברך שלי ממשיכה להתמוטט, לא יכולתי לשים שום משקל על הרגל שלי ולא יכולתי לשמור על שיווי משקל”.

אל תפספסו: הקרב המלא של אהבת השם

עוד הוסיף: “ניסיתי להמשיך בקרב בצורה הזו, אבל כל התוכנית שלי התפרקה. הלוואי שהייתי יכול לעשות את זה יותר טוב, אבל זה לא קרה. אני מצטער שלא הצלחתי להמשיך, שנפצעתי ושהפסדתי בקרב. תודה רבה לכל מי שתמך בי, שאלוהים יברך אתכם”.

לעולם לא נדע האם הדבר באמת השפיע על הניצחון, אך דבר אחד ברור: אהבת השם גורדון שוב גרם לגאווה ישראלית עם שליטה לכל אורך הקרב וניצחון 11 ברציפות ששמר על המאזן המושלם שלו.

