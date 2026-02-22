יום ראשון, 22.02.2026 שעה 19:26
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
311298-154316מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
281405-151116בני הרצליה
271280-138916הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241412-138117מכבי ראשל"צ
231474-141317עירוני רמת גן
231555-144717עירוני קריית אתא
211345-125916עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201463-131217אליצור נתניה
191324-114516הפועל גליל עליון

"אי אפשר לעשות צעד קדימה ושניים אחורה"

בעלי הפועל לשעבר, שאול אייזנברג, התייחס ב"שיחת היום" לכוונה לחזור לשחק את משחקי הליגה בהיכל שלמה: "זה ספין, אם יישארו ביורוליג זה לא יקרה"

עופר ינאי (אורן בן חקון)
עופר ינאי (אורן בן חקון)

לאחר חמישה הפסדים רצופים, הפועל ת”א ניצלה את משחקי הליגה כדי לחזור לעניינים ואמש (שבת) מול חולון רשמה ניצחון שלישי ברצף. במקביל, עופר ינאי העלה להצבעת האוהדים את האופציה לחזרה להיכל שלמה, כשמסתמן שלשם הדברים הולכים. כשכמו תמיד יש עניין רב סביב המועדון, הבעלים לשעבר של הפועל ת"א, שאול אייזנברג, הגיע לדבר על הדברים הבוערים בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתה היית חוזר להיכל שלמה?
”שטויות במיץ עגבניות, זה הכל ספין ואסור לעשות את זה. ינאי עשה צעדים חשובים מאוד, הביא את הפועל תל אביב למקום הראשון ביורוליג, עכשיו היא במקום 5-6, אבל לא יכול להיות שבקפריזה יעשו משאל כזה. אי אפשר לעשות צעד קדימה ושני צעדים אחורה, מדובר בקשקוש. מדובר על שנה הבאה, אני חושב שהפועל תשמור על מקומה ביורוליג ואם זה יקרה מקומו של עופר ינאי יתחזק”.

אם עופר היה שואל בעצתך, היית אומר לו לא לעשות את זה? אנחנו בסוף רואים אתמול את המשחק מול חולון ורק 2,200 אוהדים הגיעו.
”ראשית אני רוצה לתת גילוי נאות, אני נמצא בתביעה נגד ינאי והפועל תל אביב, אבל אני מפרגן לינאי ורוצה שהוא יצליח. אני רוצה שהפועל תהיה כמה שיותר טובה וחזקה. לגבי מה ששאלת, אין קשר לכמות הצופים שבאים עכשיו, אנחנו יודעים שזו תוצאה של מחאות שעושים נגד ינאי והקבוצה. אני בטוח שעופר ינאי יצליח לעבור את המשברים האלה. אדם ששם כל כך הרבה כסף, שנותן מכספו והונו להפועל תל אביב, חייב להיות חזק ולשמור על מה שהוא רוצה לעשות. תיקח בחשבון שמדובר על שנה הבאה, אם הפועל תל אביב תישאר ביורוליג הוא לא יישאר בדרייב אין”.

אוהדי הפועל תל אביב (עמרי שטיין)אוהדי הפועל תל אביב (עמרי שטיין)

השיח הוא לחזור למשחקי הליגה.
”אז ישחקו פעם פה ופעם שם. זה לא רציני, לא מקצועי וזה לא יקרה”.

אתה חושב שהוא יבנה אולם?
”הוא הבטיח שיבנו אולם”.

זה עשרות מיליונים. זה ייקח שנים. הסיטואציה רק מרחיקה מבניית אולם.
”זה שישחקו באירופה פה ובליגה שם זה לא יעבוד. אתם יודעים שזה לא יקרה. אז אומרים שנה הבאה, אם הוא יהיה ביורוליג גם שנה הבאה הוא יהיה חזק והפועל תל אביב תישאר לשחק ביד אליהו. אם הוא לא יהיה ביורוליג אי אפשר לדעת מה יהיה”.

