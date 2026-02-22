"אי אפשר לעשות צעד קדימה ושניים אחורה"

לאחר חמישה הפסדים רצופים, הפועל ת”א ניצלה את משחקי הליגה כדי לחזור לעניינים ואמש (שבת) מול חולון רשמה ניצחון שלישי ברצף. במקביל, עופר ינאי העלה להצבעת האוהדים את האופציה לחזרה להיכל שלמה, כשמסתמן שלשם הדברים הולכים. כשכמו תמיד יש עניין רב סביב המועדון, הבעלים לשעבר של הפועל ת"א, שאול אייזנברג, הגיע לדבר על הדברים הבוערים בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתה היית חוזר להיכל שלמה?

”שטויות במיץ עגבניות, זה הכל ספין ואסור לעשות את זה. ינאי עשה צעדים חשובים מאוד, הביא את הפועל תל אביב למקום הראשון ביורוליג, עכשיו היא במקום 5-6, אבל לא יכול להיות שבקפריזה יעשו משאל כזה. אי אפשר לעשות צעד קדימה ושני צעדים אחורה, מדובר בקשקוש. מדובר על שנה הבאה, אני חושב שהפועל תשמור על מקומה ביורוליג ואם זה יקרה מקומו של עופר ינאי יתחזק”.

אם עופר היה שואל בעצתך, היית אומר לו לא לעשות את זה? אנחנו בסוף רואים אתמול את המשחק מול חולון ורק 2,200 אוהדים הגיעו.

”ראשית אני רוצה לתת גילוי נאות, אני נמצא בתביעה נגד ינאי והפועל תל אביב, אבל אני מפרגן לינאי ורוצה שהוא יצליח. אני רוצה שהפועל תהיה כמה שיותר טובה וחזקה. לגבי מה ששאלת, אין קשר לכמות הצופים שבאים עכשיו, אנחנו יודעים שזו תוצאה של מחאות שעושים נגד ינאי והקבוצה. אני בטוח שעופר ינאי יצליח לעבור את המשברים האלה. אדם ששם כל כך הרבה כסף, שנותן מכספו והונו להפועל תל אביב, חייב להיות חזק ולשמור על מה שהוא רוצה לעשות. תיקח בחשבון שמדובר על שנה הבאה, אם הפועל תל אביב תישאר ביורוליג הוא לא יישאר בדרייב אין”.

אוהדי הפועל תל אביב (עמרי שטיין)

השיח הוא לחזור למשחקי הליגה.

”אז ישחקו פעם פה ופעם שם. זה לא רציני, לא מקצועי וזה לא יקרה”.

אתה חושב שהוא יבנה אולם?

”הוא הבטיח שיבנו אולם”.

זה עשרות מיליונים. זה ייקח שנים. הסיטואציה רק מרחיקה מבניית אולם.

”זה שישחקו באירופה פה ובליגה שם זה לא יעבוד. אתם יודעים שזה לא יקרה. אז אומרים שנה הבאה, אם הוא יהיה ביורוליג גם שנה הבאה הוא יהיה חזק והפועל תל אביב תישאר לשחק ביד אליהו. אם הוא לא יהיה ביורוליג אי אפשר לדעת מה יהיה”.