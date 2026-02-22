מכה לאליצור נתניה: שבר לניקו קרבאצ'ו

אליצור נתניה יצאה אתמול (שבת) בנזק כפול ממשחקה מול הפועל העמק. הקבוצה נוצחה בביתה 78:64 ונותרה במקום האחרון, עם שלושה נצחונות מ-17 משחקים ובנוסף איבדה את הסנטר, ניקו קרבאצ’ו, שיש חשש כי סיים את העונה.

בבדיקת MRI שביצע אמש, אובחן כי הוא סובל משבר ברגל. בהתאם להערכת הצוות הרפואי, קרבאצ’ו צפוי להיעדר מהמגרשים בתקופה הקרובה ויעבור תהליך שיקום בליווי הצוות הרפואי והמקצועי של המועדון.

הסנטר הצ’ילאני-אמריקאי (29, 2.08) הצטרף ליהלומים באוקטובר ובעשרת משחקי הליגה שבהם שיחק, העמיד קרבאצ'ו ממוצעים של 7.1 נקודות, 7.2 ריבאונדים, 1.6 אסיסט ומדד 9.8. במועדון פועלים למצוא מחליף לעמדות הפנים.