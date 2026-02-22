יום ראשון, 22.02.2026 שעה 11:22
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

קדוסי ייפגש עם סכנין, שביעות רצון מהמשחק הטקטי

שחקן העבר ינסה להגיע להסכמות לגבי מינויו כעוזר מאמן, בקבוצה מרוצים מאבוקסיס אחרי ה-0:0 עם הפועל ת"א: "הביא שיטה חדשה, השינוי ניכר בכל פרמטר"

|
אוהד קדוסי (עמרי שטיין)
אוהד קדוסי (עמרי שטיין)

אוהד קדוסי ייפגש במהלך השבוע עם ראשי בני סכנין וינסה להגיע להסכמות עם המועדון באשר למינויו כעוזרו של יוסי אבוקסיס עד תום העונה הבאה. על מועמדתו של קדוסי פורסם לראשונה ב-ONE. קדוסי שימש כעוזרו של אבוקסיס במכבי נתניה ונראה שהמאמן רוצה בו מאוד.

אתמול, עוד קודם לשריקת הפתיחה של המשחק מול הפועל תל אביב, בסכנין הבינו שכבר אין סיכוי לפלייאוף העליון בגלל הניצחון שהפועל פתח תקווה השיגה בסמי עופר וביססה את עצמה במקום השישי, מרחק 6 נקודות מסכנין, כל זאת כאשר נותרו שני מחזורים לסיום.

שביעות רצון מאבוקסיס

במשחק הבכורה של אבוקסיס על הקווים ניתן היה מהר מאוד לראות את טביעות האצבע של המאמן בכל מה שנוגע למשחק הטקטי של הקבוצה. בסכנין לא מסתירים את שביעות הרצון מהתנהלותו של יוסי אבוקסיס.

יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

המנכ"ל יוסף בדארנה: "מדובר במאמן ששולט בקבוצה, שהביא שיטה חדשה, וניכר השינוי בכל פרמטר. הקהל התחבר מאוד למה שקורה עכשיו בקבוצה וזה חשוב למועדון לטווח העתידי".

על כך שלא יהיה פלייאוף עליון אמר בדארנה: "אנחנו לא בפלייאוף העליון לא בגלל המשחק אתמול אלא הרבה קודם לכן, כאשר פספסנו לא מעט נקודות. נסתכל קדימה קודם במטרה לא להסתבך במאבקי התחתית ובמקביל להתחיל ולחושב על העונה הבאה".

