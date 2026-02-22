יום ראשון, 22.02.2026 שעה 15:25
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"הפועל חיפה מסוגלת לא להפסיד לב"ש בטרנר"

שחקן העבר של הקבוצה מהכרמל, אלי לוונטל, ב"שיחת היום": "יהיה מעניין לראות את רדולוביץ. הקבוצה היא קבוצה חדשה והיא עמדה מצוין מול הפועל פ"ת"

|
שחקני הפועל חיפה (רועי כפיר)
שחקני הפועל חיפה (רועי כפיר)

הפועל חיפה ביצעה מהפכה בסגל בחודש ינואר ובמחזור הקודם הצליחה להרשים עם ניצחון מול הפועל פתח תקווה. הערב (ראשון) ב-20:15 היא תצא לעוד משחק קשה, הפעם מול מוליכת הליגה הפועל ב”ש, ותנסה לייצר הפתעה. שחקן העבר של המועדון, אלי לוונטל, הגיע לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE כדי לדבר על המפגש המסקרן.

איך אתה רואה את המשחק הערב?
”הפועל חיפה היא קבוצה שאת רוב הנקודות שלה לקחה נגד הפועל תל אביב, בית”ר ירושלים והפועל פתח תקווה, שלוש קבוצות מהפלייאוף העליון. נגד קבוצות מהפלייאוף התחתון דווקא הפועל חיפה הפסידה. אפשר אבל לומר שהפועל חיפה היא קבוצה חדשה, 7 שחקנים חדשים ישחקו בהרכב”.

השאלה אם סילבס יוכל לחבר אותם.
”נגד הפועל פתח תקווה זה נראה טוב, הקבוצה עמדה טקטית מצוין. הפועל חיפה ניצחה בסיבוב השני שלושה משחקים, כל שלושת המשחקים – טבריה הפועל ירושלים והפועל פתח תקווה – היו משחקים שהיא לא ספגה, שלושתם 0:1”.

חיים סילבס (עמרי שטיין)חיים סילבס (עמרי שטיין)

מה תהיה התוצאה?
”אני הולך על 1:1. אני חושב שהפועל חיפה מסוגלת לא להפסיד. רציתי לומר עוד מילה אחת, אמור לשחק פעם ראשונה רדולביץ’, ולפי הנתונים הבסיסיים מדובר באחד השחקנים הטובים וזה יהיה מאוד מעניין”.

מה אתה חושב על מה שקורה במכבי חיפה?
”מכבי חיפה זו תופעה. תקציב ענק, קהל נפלא, אצטדיון ביתי ולא מצליחה לחבר שני ניצחונות. בחלק מהמשחקים היא גם משחקת לא טוב. עונה גרועה מאוד ויצטרכו לעשות שם חשבון נפש ובדק בית יסודי, הבלגן חוגג. עוד אין ודאות לגבי המאמן, הכל מבולגן וזה לא הגיוני”.

