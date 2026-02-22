יום ראשון, 22.02.2026 שעה 17:31
יום ראשון, 22/02/2026, 17:15אצטדיון קאמפ נואוליגה ספרדית - מחזור 25
לבאנטה
דקה 13
1 0
שופט: חאבייר אלברולה רוחאס
ברצלונה
ליגה ספרדית 25-26
6021-5425ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4826-4524ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3537-3125אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
2939-3225סביליה11
2929-2025חטאפה12
2938-2424ג'ירונה13
2631-2224ראיו וייקאנו14
2630-2124אלאבס15
2637-2524ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2439-2924מיורקה18
1841-2624לבאנטה19
1739-1624אוביידו20
הרכבים וציונים
 
 
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

ברצלונה ולבאנטה נפגשות בשעה זו במסגרת המחזור ה-25 בלה ליגה, למשחק בעל חשיבות כפולה בצמרת ובתחתית. הקטלונים נאבקים להישאר חזק במאבק האליפות אחרי שאיבדו את הפסגה, ויכולים לחזור אליה בעקבות הפסד ריאל מדריד, בעוד האורחת נלחמת על חייה בליגה ומחפשת נקודות יקרות במאבק ההישרדות. שתי הקבוצות מגיעות עם לחץ כבד, כל אחת מהזווית שלה.

ברצלונה חווה שבועיים קשים במיוחד. ההפסד 2:1 לג'ירונה היה הפעם השלישית בלבד בעידן האנזי פליק שבה הקבוצה סופגת שני הפסדים רצופים, אך בשני המקרים הקודמים היא ידעה להתאושש מיד לאחר מכן. בבית היא מושלמת העונה בליגה עם 11 ניצחונות מ-11 משחקים ו-34 שערי זכות, נתון שממחיש את העוצמה בקאמפ נואו. בנוסף, ברצלונה איבדה רק 2 נקודות מול קבוצות שפתחו את המחזור מתחת למקום ה-13, עם 9 ניצחונות ותיקו אחד, ובכל אחד מהניצחונות הללו כבשה לפחות 3 שערים.

מנגד, הקבוצה של תאי עבד (שנמצא על הספסל) מגיעה אחרי הפסד שלישי ברציפות, האחרון שבהם 1:0 לוויאריאל, כשבשני המשחקים האחרונים כלל לא מצאה את הרשת. הקבוצה של לואיס קסטרו רחוקה 7 נקודות מחוף מבטחים ומתקשה במיוחד בהגנה, שספגה 41 שערים, הכי הרבה בליגה עד כה. גם מחוץ לבית המצב מדאיג, עם 5 הפסדים ב-6 משחקי החוץ האחרונים. בנוסף, האורחת טרם ניצחה העונה קבוצה שפתחה את המחזור בחצי העליון של הטבלה, עם 4 תוצאות תיקו ו-9 הפסדים.

במפגשים הישירים, ברצלונה ניצחה בשני העימותים האחרונים בתוצאה 2:3, כולל בסיבוב הראשון באוגוסט. למעשה, הקבוצה מוולנסיה הפסידה בכל 16 ביקוריה בליגה אצל ברצלונה, שיא שלילי במפעל. נתון מעניין נוסף הוא שברצלונה ספגה הכי מעט כרטיסים צהובים בליגה, 34 בלבד, וכבשה 21 שערים ביתיים ללא מענה במחצית השנייה. מנגד, לבאנטה ספגה ראשונה ב-16 משחקים העונה וספגה יותר מ-1.5 שערים ב-14 משחקים, שני הנתונים הגבוהים בליגה.

מחצית ראשונה
  • '8
  • החמצה
  • כמעט השני של המארחת. החלק האחורי של לבאנטה טעה בגדול עם החזרת כדור רעה לשוער, רוברט לבנדובסקי החמיץ מצב מצוין עם בעיטה שקפצה על הדשא ויצאה החוצה
מארק ברנאל ולאמין ימאל חוגגים (רויטרס)מארק ברנאל ולאמין ימאל חוגגים (רויטרס)
מארק ברנאל כובש (רויטרס)מארק ברנאל כובש (רויטרס)
  • '4
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: זה הגיע מהר. אריק גארסיה הגיח מאותו קו שקאנסלו ליהטט בו קודם, רוחב שלו למארק ברנאל עזר לקשר לגלוש ולשים את הכדור ברשת
  • '3
  • החמצה
  • הקטלונים הגיבו. ז'ואאו קאנסלו במהלך נהדר על קו שמאל, הצליח להעביר הגבהה לז'ול קונדה שמהאוויר פספס את המסגרת
  • '1
  • החמצה
  • פתיחה שכמעט היממה את בארסה. הקו הגבוה של המארחת כשל, קרלוס אלברס כמעט ניצל זאת אך הבעיטה שלו מהרחבה נעצרה אצל ז'ואן גארסיה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה בקאמפ נואו! השופט חאבייר אלברולה רוחאס הוציא את המשחק לדרך
שחקני ברצלונה בהכנות אחרונות (רויטרס)שחקני ברצלונה בהכנות אחרונות (רויטרס)
ראפיניה מודה לקהל (רויטרס)ראפיניה מודה לקהל (רויטרס)
לאמין ימאל מתחמם (רויטרס)לאמין ימאל מתחמם (רויטרס)
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



