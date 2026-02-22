הרכבים וציונים



ברצלונה ולבאנטה נפגשות בשעה זו במסגרת המחזור ה-25 בלה ליגה, למשחק בעל חשיבות כפולה בצמרת ובתחתית. הקטלונים נאבקים להישאר חזק במאבק האליפות אחרי שאיבדו את הפסגה, ויכולים לחזור אליה בעקבות הפסד ריאל מדריד, בעוד האורחת נלחמת על חייה בליגה ומחפשת נקודות יקרות במאבק ההישרדות. שתי הקבוצות מגיעות עם לחץ כבד, כל אחת מהזווית שלה.

ברצלונה חווה שבועיים קשים במיוחד. ההפסד 2:1 לג'ירונה היה הפעם השלישית בלבד בעידן האנזי פליק שבה הקבוצה סופגת שני הפסדים רצופים, אך בשני המקרים הקודמים היא ידעה להתאושש מיד לאחר מכן. בבית היא מושלמת העונה בליגה עם 11 ניצחונות מ-11 משחקים ו-34 שערי זכות, נתון שממחיש את העוצמה בקאמפ נואו. בנוסף, ברצלונה איבדה רק 2 נקודות מול קבוצות שפתחו את המחזור מתחת למקום ה-13, עם 9 ניצחונות ותיקו אחד, ובכל אחד מהניצחונות הללו כבשה לפחות 3 שערים.

מנגד, הקבוצה של תאי עבד (שנמצא על הספסל) מגיעה אחרי הפסד שלישי ברציפות, האחרון שבהם 1:0 לוויאריאל, כשבשני המשחקים האחרונים כלל לא מצאה את הרשת. הקבוצה של לואיס קסטרו רחוקה 7 נקודות מחוף מבטחים ומתקשה במיוחד בהגנה, שספגה 41 שערים, הכי הרבה בליגה עד כה. גם מחוץ לבית המצב מדאיג, עם 5 הפסדים ב-6 משחקי החוץ האחרונים. בנוסף, האורחת טרם ניצחה העונה קבוצה שפתחה את המחזור בחצי העליון של הטבלה, עם 4 תוצאות תיקו ו-9 הפסדים.

במפגשים הישירים, ברצלונה ניצחה בשני העימותים האחרונים בתוצאה 2:3, כולל בסיבוב הראשון באוגוסט. למעשה, הקבוצה מוולנסיה הפסידה בכל 16 ביקוריה בליגה אצל ברצלונה, שיא שלילי במפעל. נתון מעניין נוסף הוא שברצלונה ספגה הכי מעט כרטיסים צהובים בליגה, 34 בלבד, וכבשה 21 שערים ביתיים ללא מענה במחצית השנייה. מנגד, לבאנטה ספגה ראשונה ב-16 משחקים העונה וספגה יותר מ-1.5 שערים ב-14 משחקים, שני הנתונים הגבוהים בליגה.