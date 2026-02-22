יום ראשון, 22.02.2026 שעה 17:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"אם חיפה לא תגיע לאירופה, שיעשו הכל מחדש"

איציק אהרונוביץ התייחס ב"שיחת היום" לעתיד של בכר בירוק: "עומר פרץ גימד אותו". על סק: "גרוע כבר שנתיים, זו תהיה קטסטרופה אם יוחתם לעונה הבאה"

|
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)

מכבי חיפה הופתעה אמש (שבת) בסמי עופר כאשר נכנעה 1:0 להפועל פתח תקווה. פרשi רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

במסיבת העיתונאים ביקרת את זה שסק עלה למעלה בדקות הסיום וברק בכר התעצבן. הצלחת לעצבן את ברק קצת/הרבה.
“לא ניסיתי לעצבן אותו. שאלתי שאלה, אני לא אוהב לראות שסק כל יכול במכבי חיפה”.

" target="_blank">

אבל בכר ניסה לזרוק הכל למעלה כדי לעשות את השוויון.
”זה מזכיר לי את שנות ה-70. די, שכל אחד יעשה את העבודה שלו כמו שצריך, שסק ישחק בלם. זה מזכיר לי שליסב עיסאת מאבד את הכדור ושחקנים נשארים לבד. איפה סק היה כשהם כמעט עלו ל-0:2 אם השוער לא עוצר את הכדור? סק רוצה לעשות דברים מעל ומעבר וכשבכר נותן לו את הגושפנקא לעשות את זה, זה הורס את מכבי חיפה”.

באותה מידה, אם הוא היה כובש את המצב שלו בנגיחה, מה היית אומר?
”אני לא סובל שנותנים לשחקנים להציל את המולדת ולא לעשות את העבודה שלהם. סק גרוע כבר שנתיים ואם יחתימו אותו לעונה הבאה זו תהיה קטסטרופה אחת גדולה. יש בלמים צעירים טובים”.

עבדולאי סק חוסם את נדב נידם (עמרי שטיין)עבדולאי סק חוסם את נדב נידם (עמרי שטיין)

האם מאמן בסדר גודל של בכר היה יכול להוציא יותר מזה? אם ברק בכר לא ייקח גביע הוא ככל הנראה לא ימשיך. יש תחושה שצריך לעשות ריפרש לגמרי במכבי חיפה לכל הצוות.
”אני מחכה ומצפה לגביע. אני אומר שאם ברק בכר ייקח גביע הוא צריך להישאר. עם הסגל שלו היום הוא שיפר הרבה דברים. יש לו חלק גדול בהפסד ועומר פרץ גימד אותו, צריך לשחק טקטית הגנתית. אם אין גביע ואין אירופה, שיעשו הכל חדש”.

מכבי חיפה אתמול לא שיחקה בקצב, לא שיחקה במהירות, מסרה פסים אחורה. זה לא בגלל שחקן אחד. ראינו את מכבי חיפה עצבנית, בכר מתעסק יותר מדי בשופטים וזה מקרין על הקבוצה. הם רואים את בכר וזה נותן להם דוגמה. למה הוא צריך להתעסק כל כך הרבה בשופטים?
”ברק בכר לא התעסק במה הקבוצה עושה כשהכדור אצל היריבה. הפועל פתח תקווה היו קומפקטיים ואגרסיביים בלי הכדור”.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

במחצית הראשונה גם מכבי חיפה עשתה משחק לחץ.
”הם לא עשו כמו הפועל פתח תקווה”.

ההגנה של הפועל פתח תקווה הייתה רעה, ציפיתי שבכר יכניס חלוץ כדי לנצל את זה.
”בסוף, גם אם ההגנה הייתה גרועה, היו הרבה שחקנים בהגנה צפופים. כשיש לך קבוצה שעומדת טקטית נכון, אז גם כשיש מצבים השוער הצליח להוציא מהחיבורים והוא הביא את הנקודות. עומר פרץ היה אחראי על הכל, הדברים היו מתוכננים והוא לא נתן לרטנר להרים את הראש. אותו דבר על סדריק ושלא נדבר על אוחנה”.

הוספת תגובה



