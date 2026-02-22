מ.ס אשדוד בלחץ: "נמאס לנו לקבל מחמאות"

אחרי ההפסד בבית להפועל באר שבע, מ.ס אשדוד יצאה למשחק חוץ לא פשוט מול מכבי תל אביב בבלומפילד ולא הצליחה להפתיע. יחד עם זאת, הקבוצה של אבי אבינו וניר ביטון נלחמה עד הסוף ולא נשברה, אבל בסיום ירדה שוב מנוצחת עם 3:2 ובלי נקודות.

במועדון מדברים על גישה טובה ועל כך שהשחקנים לא הרימו ידיים בשום שלב, אבל מדגישים שזה לא מספיק. בתחתית הטבלה צריך נקודות ולא מחמאות, ובאשדוד יודעים שהם חייבים להתחיל לצבור תוצאות כדי לשפר את המצב. “נמאס לנו לצאת עם מחמאות, אם לא נתחיל לקחת נקודות זה יעלה לנו ביוקר”, אמר שחקן בקבוצה.

המאמנים אבי אבינו וניר ביטון ביצעו שני שינויים בלבד בהרכב לעומת המשחק הקודם. הקבוצה אמנם ניסתה לדחוף קדימה, אבל נראתה חשופה בהגנה וספגה שלושה שערים. מי שכן בלט היה השוער קארול נימצ’יסקי שמנע כמה שערים בטוחים והשאיר את אשדוד בתמונה לאורך המשחק. בתקופה האחרונה הוא נחשב לאחת מנקודות האור, עם יכולת שמזכירה את מה שהציג בעונה שעברה.

לקראת המשחק הבא מול מכבי נתניה, טימותי אוואני סבל מהתכווצויות, אך צפוי להיות כשיר. מנגד, אורי עזו, רועי גורדנה ואבישי כהן עדיין פצועים ולא צפויים לקחת חלק גם במחזור הקרוב. קארים קימבידי יחזור מהשעיה בגין צבירת כרטיסים ויעמוד לרשות הקבוצה.