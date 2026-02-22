יום ראשון, 22.02.2026 שעה 19:26
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
311298-154316מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
281405-151116בני הרצליה
271280-138916הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241412-138117מכבי ראשל"צ
231474-141317עירוני רמת גן
231555-144717עירוני קריית אתא
211345-125916עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201463-131217אליצור נתניה
191324-114516הפועל גליל עליון

רבע 2, 01:33: עירוני ר"ג - הפועל י-ם 40:39

ליגת ווינר סל, מחזור 17: משחק צמוד בזיסמן. היתרון עובר מצד לצד כשהחבורה של יונתן אלון מתקשה לבסס לעצמה שליטה בהתמודדות. וויילי וסגו בולטים

|
אדם אריאל מול ג'ארד הארפר (ראובן שוורץ)
אדם אריאל מול ג'ארד הארפר (ראובן שוורץ)

מכבי רמת גן מארחת בשעה זו את הפועל ירושלים למפגש קריטי במסגרת המחזור ה-17 בליגת ווינר סל. בעוד שהירושלמים (5:11) מגיעים בכושר שיא עם שלושה ניצחונות ליגה רצופים, המארחת (11:6) מחפשת לעצור רצף של שלושה הפסדים ולנקום על התבוסה בסיבוב הראשון בארנה.

אחרי שפל התקפי של 62 נקודות מול הפועל תל אביב, החבורה של שמוליק ברנר מקווה שחזרתו של ז'ורדאן ניקוליס והביתיות בזיסמן יעשו את ההבדל. במועדון, שיקיים לפני המשחק טקס הוקרה לאברהם חמו, יודעים שריכוז בתוכנית המשחק ואנרגיות גבוהות הם המפתח ליציאה מהתקופה הקשה.

למרות ההדחה מחצי גמר הגביע, האדומים של יונתן אלון נראים נהדר בליגה עם ממוצע של כ-94 נקודות למשחק במחזורים האחרונים. גם ללא יובל זוסמן ונמרוד לוי הפצועים, ירושלים תסתמך על היכולת הנהדרת של ג'ארד הארפר כדי להשלים דאבל עונתי על רמת גן ולחבר ניצחון רביעי ברציפות.

ירושלים עומדת רק על מאזן 27:11 במשחקי החוץ מול יריבתה הקרובה במסגרת העונה הסדירה, אך ניצחה בשלושה מארבעת ביקוריה הקודמים בזיסמן. ניצחון הבית האחרון של רמת גן על האדומים מהבירה נרשם לפני יותר משנתיים, ב־5 בדצמבר 2023, אז גברה עליהם 73:79 בעזרת 23 נקודות של ג'יי.פי טוקוטו.

רבע ראשון: 22:23 להפועל ירושלים

חמישיית מכבי רמת גן: רונאלדו סגו, אדם אריאל, ז’ורדאן ניקוליס, דרו קרופורד ודריון אטקינס.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, רועי פריצקי, ג’וזאיה ג’ורדן ג’יימס, אנתוני לאמב ואוסטין וויילי.

הטקס שנערך לאברהם חמו לפני המשחק (ראובן שוורץ)הטקס שנערך לאברהם חמו לפני המשחק (ראובן שוורץ)

# 10:00-5:00: ג’וזאיה ג’ורדן ג’יימס פתח מצוין עם שלשה מהפינה, כשגם רועי פריצקי נכנס לעניינים מוקדם עם אחת משלו. הרמת גנים היו מרוכזים בהתקפה ולא נתנו ליריבת לברוח להם בפתיחה. אוסטין וויילי קלע 3 נקודות רצופות והעלה את היתרון האדום ל-7 נקודות.

אוסטין וויילי עולה לסל (ראובן שוורץ)אוסטין וויילי עולה לסל (ראובן שוורץ)
דרו קרופורד מניח את הכדור בסל (ראובן שוורץ)דרו קרופורד מניח את הכדור בסל (ראובן שוורץ)

# 5:00-0:00: רונאלדו סגו נכנס לקצב אצל המארחת והוריד את ההפרש ל-4, ואז הקצב נרגע כשגם הפועל ירושלים התקשתה למצוא את עצמה בצד ההתקפי, בעוד שרמת גן המשיכה לנגוס בהפרש עד שהצליחה לעלות ליתרון, הרבה הודות לדקות טובות של דריון אטקינס.

גג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס במאבק (ראובן שוורץ)
יונתן אלון וגיונתן אלון וג'ארד הארפר (ראובן שוורץ)

רבע שני

# 10:00-5:00: ג’ארד הארפר חימם מנועים והעלה את האדומים ליתרון, אך ריצת 0:6 רמת גנית נתנה למארחת יתרון 4. סגו המשיך לחלק מתנות לשחקני רמת גן כשאטקינס נהנה פעם נוספת מאסיסט שלו, אך פריצקי צלף שלשה שהשאירה את הפועל ירושלים קרוב.

