ליגה הולנדית 25-26
6229-7024פ.ס.וו. איינדהובן1
4532-5323פיינורד2
4340-5924ניימיכן3
4331-4724אייאקס4
3737-3023ספרטה רוטרדם5
3637-3923אלקמאר6
3525-3723טוונטה אנסחדה7
3130-3023כרונינגן8
3142-4024הירנביין9
3030-3523אוטרכט10
2943-3624פורטונה סיטארד11
2649-3323זוולה12
2641-2624אקסלסיור רוטרדם13
2439-2624וולנדם14
2339-3323גו אהד איגלס15
2236-2524נאק ברדה16
1839-2723טלסטאר17
1758-3123הראקלס אלמלו18

מה באמת הוביל למשבר של אוסקר גלוך באייאקס?

בהולנד חושפים את הגורמים למשבר של הישראלי שאיבד את מקומו בהרכב של גרים: מה התחיל את הכל, ה אמר עליו המאמן והנושאים הבעייתיים. כל הפרטים

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

על פי דיווחים בתקשורת ההולנדית, אוסקר גלוך הוצג באייאקס בקול תרועה רמה והיה אמור להוביל את הקבוצה מאמסטרדם להצלחה מחודשת, אך בתחילת 2026 המציאות שונה לחלוטין. שבוע אחר שבוע שואלים אוהדי המועדון: איפה גלוך? מה הוא עשה למאמן הזמני פרד גרים? מדוע הוא לא מקבל יותר דקות משחק, ולמה שחקנים אחרים עולים מהספסל במקומו?

בתחילה זכה הקשר הישראלי לדקות משחק ביוהאן קרויף ארנה, אך נקודת המפנה הגיעה ב-14.1.2026. גלוך פתח בהרכב מול אלקמאר בגביע ההולנדי והשלים 90 דקות, אך אייאקס הובסה 6:0 באפאס סטדיום. השער האחרון, של איברהים סאדיק, הגיע לאחר הרחקה רשלנית של שחקן אייאקס שהובילה לפנדל מיותר ונענשה מיד. בתקשורת נטען כי מאותו רגע מעמדו של גלוך התערער משמעותית.

"צריך להיות יותר חסכוני"

לאחר מכן פתח גלוך על הספסל מול גו אהד איגלס, וגרים הסביר: "בסופו של דבר אוסקר היה חסר מזל בשני המשחקים האחרונים ולצערי איבד יותר מדי כדורים. הוחלפו מילים, זה מובן. כצוות אתה מדבר על זה: מה האסטרטגיה ואיך ניגשים לזה? הבהרנו איפה היינו חלשים ואיך אנחנו צריכים להשתפר. משם עשינו את הצעד הבא למשחק מול גו אהד". המסר, כך לפי הדיווחים, היה ברור: "אתה צריך להיות יותר חסכוני".

פרד גרים ואוסקר גלוך (IMAGO)פרד גרים ואוסקר גלוך (IMAGO)

גרים אף הוסיף: "עוד שחקנים לא היו טובים ביום רביעי. זו לא הסיבה היחידה שבגללה אתה לא נותן לשחקן לשחק. הוא שיחק את המשחק המלא השני ברציפות. יש לנו לוח משחקים עמוס מאוד בינואר, ולכן צריך להיזהר". עם זאת, לפי התקשורת ההולנדית, הדברים נאמרו כלפי חוץ בלבד, ובפועל הכיוון כבר היה ברור.

מאז מינויו של גרים, הדגש במועדון עבר ל"תפקוד כקבוצה", "לעבוד בשביל האחר", ו"לרוץ גם את המטרים המלוכלכים". מיקה גודטס אמר: "הרבה כבר משתפר, איך שאנחנו מנסים לתקוף ולהגן. אבל זה עדיין רחוק ממושלם. התקרבנו יותר כקבוצה כדי להתמודד יחד עם הדברים. יש קצת יותר ביטחון וגם אווירה טובה יותר".

פרד גרים ואוסקר גלוך (IMAGO)פרד גרים ואוסקר גלוך (IMAGO)

לפי אותם דיווחים, דווקא האלמנט של "תפקוד כקבוצה" הוא החוליה הבעייתית במשחק של גלוך, שנחשב לשחקן יצירתי יותר ופחות כזה שמתאים לחזון הקולקטיבי של גרים. זה, לטענת התקשורת ההולנדית, הדבר המרכזי ש"עשה לא נכון" בעיני המאמן הזמני והוביל למשברו באייאקס.

