מכה למכבי קריית גת: עמית סרוסי נפצע

בסוף השבוע החולף מכבי קריית גת עלתה למשחק מול הפועל ניר רמת השרון עם ראם גולן בין הקורות וללא שוער שני בספסל, אף על פיו ששמו של עמית סרוסי שורבב בטעות בטופס המשחק. השוער בן ה-25, שהצטרף למוליכה בהשאלה מבית”ר טוברוק ב-26/11/2025, נפצע באימון המסכם לפני ההתמודדות בשישי, בה הקבוצה סיימה ב-1:1 מול רמת השרון.

ההשערה לעת עתה? קרע ברגלו, אלא שבדיקה מעמיקה מצד רופא תקבע מה חומרת הפציעה והאם סרוסי לא יוכל לחזור עד תום העונה. במכבי קריית גת החלו לבדוק אופציות, הרי שמבחינתם באם חלילה עמית לא יוכל לחזור לשחק כדורגל, הרי שחייבת היא שוער נוסף בסגל, נוכח העובדה שחלון העברות מסתיים לו ברביעי הקרוב בשעה 19:00.

השוער פתח את עונת 2025/26 הנוכחית במדי מ.ס קריית ים, איתה עלה מליגה א’ צפון לליגה הלאומית. בשישה משחקים היה חלק מה-11 בהרכב הפותח של מאור סיסו בלאומית, עד אשר הוחלט להיפרד ממנו. בעונה החולפת, לאחר סגירתה של ליגה א’ צפון, הגיע למכבי קריית מלאכי, אותה הציל מירידת ליגה בשמונת המשחקים האחרונים בהם שיחק.

שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)

בעונת המשחקים 2023/24 היה השוער הראשון של הפועל רעננה, כששיחקה עוד בליגה א’ צפון, עונה שהסתיימה בעלייה לליגה הלאומית. הפריצה שלו הייתה בהפועל עירוני באקה אל גרבייה, גם כן קבוצה מליגה א’ צפון, שם שיחק במשך שנתיים והיה מבין השוערים הצעירים, האיכותיים והמבטיחים בין השנים 2021 ל-2023.