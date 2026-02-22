קאנגווה צפוי לפתוח, התלבטות בחלק הקדמי

הערב (ראשון) ב-20:15 באצטדיון טוטו טרנר תפגוש הפועל באר שבע את הפועל חיפה למשחק שבמועדון מגדירים כמוקש. למרות הפערים בטבלה, בבאר שבע בטוחים שמדובר באתגר לא פשוט, בעיקר בגלל מתיחת הפנים הדרמטית שעברה היריבה בינואר. אצל האדומים מהכרמל צפויים לפתוח לא פחות משישה שחקנים חדשים בהרכב, מה שמוסיף אלמנט של חוסר ודאות ומשחק שקשה להתכונן אליו בצורה מלאה.

“הפועל חיפה שינתה את פניה, אנחנו לא באמת יודעים למה להתכונן”, אמרו בבירת הנגב. “השינויים שהם עשו הפכו את הקבוצה לחזקה יותר ונצטרך לבוא מוכנים לאתגר הזה. אנחנו בטוחים ביכולת שלנו, אבל במשחקים כאלו הגישה היא זאת שמשחקת תפקיד לפני הכל”.

בבאר שבע מרגישים שמבחינתם הפלייאוף העליון כבר התחיל. כל משחק הוא קרב מנטלי, בטח אחרי שמכבי תל אביב ניצחה והקטינה את הפער לשמונה נקודות. במועדון יודעים שרק ניצחון יתקבל הערב, במיוחד במשחק בטרנר, כדי לא לאבד גובה במאבק בצמרת.

שחקני באר שבע, מבחינתם הפלייאוף כבר התחיל (חג'אג' רחאל)

קינגס קאנגווה, שנמצא בכושר מצוין, חזר ביום חמישי מזמביה והוא צפוי לפתוח בהרכב. מאמן הקבוצה רן קוז’וק בונה עליו שימשיך את היכולת הטובה שלו וייתן את הטון בקישור. ההתלבטות המרכזית היא בחלק הקדמי, שם נאבקים על מקום אחד זאהי אחמד, אמיר גאנח וחמודי כנעאן, כשההחלטה הסופית תתקבל בסמוך למשחק.

לוקאס ונטורה ומוחמד אבו רומי יעלו כשהם בסכנת הרחקה, ואם יספגו כרטיס צהוב יחמיצו את המחזור הבא. בבאר שבע מבינים שהערב צריך להיות מרוכזים וסבלניים, לשמור על יציבות ולא להיגרר למשחק מבולגן, כי בשלב הזה של העונה אין מקום לטעויות.