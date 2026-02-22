יום ראשון, 22.02.2026 שעה 10:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

קאנגווה צפוי לפתוח, התלבטות בחלק הקדמי

בהפועל ב"ש דרוכים לקראת המשחק ב-20:15: "הפועל חיפה שינתה את פניה". הקשר ב-11, רן קוז'וק מתלבט בהתקפה בין זאהי אחמד, אמיר גנאח וחמודי כנעאן

|
קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)
קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)

הערב (ראשון) ב-20:15 באצטדיון טוטו טרנר תפגוש הפועל באר שבע את הפועל חיפה למשחק שבמועדון מגדירים כמוקש. למרות הפערים בטבלה, בבאר שבע בטוחים שמדובר באתגר לא פשוט, בעיקר בגלל מתיחת הפנים הדרמטית שעברה היריבה בינואר. אצל האדומים מהכרמל צפויים לפתוח לא פחות משישה שחקנים חדשים בהרכב, מה שמוסיף אלמנט של חוסר ודאות ומשחק שקשה להתכונן אליו בצורה מלאה.

“הפועל חיפה שינתה את פניה, אנחנו לא באמת יודעים למה להתכונן”, אמרו בבירת הנגב. “השינויים שהם עשו הפכו את הקבוצה לחזקה יותר ונצטרך לבוא מוכנים לאתגר הזה. אנחנו בטוחים ביכולת שלנו, אבל במשחקים כאלו הגישה היא זאת שמשחקת תפקיד לפני הכל”.

בבאר שבע מרגישים שמבחינתם הפלייאוף העליון כבר התחיל. כל משחק הוא קרב מנטלי, בטח אחרי שמכבי תל אביב ניצחה והקטינה את הפער לשמונה נקודות. במועדון יודעים שרק ניצחון יתקבל הערב, במיוחד במשחק בטרנר, כדי לא לאבד גובה במאבק בצמרת.

שחקני באר שבע, מבחינתם הפלייאוף כבר התחיל (חגשחקני באר שבע, מבחינתם הפלייאוף כבר התחיל (חג'אג' רחאל)

קינגס קאנגווה, שנמצא בכושר מצוין, חזר ביום חמישי מזמביה והוא צפוי לפתוח בהרכב. מאמן הקבוצה רן קוז’וק בונה עליו שימשיך את היכולת הטובה שלו וייתן את הטון בקישור. ההתלבטות המרכזית היא בחלק הקדמי, שם נאבקים על מקום אחד זאהי אחמד, אמיר גאנח וחמודי כנעאן, כשההחלטה הסופית תתקבל בסמוך למשחק.

לוקאס ונטורה ומוחמד אבו רומי יעלו כשהם בסכנת הרחקה, ואם יספגו כרטיס צהוב יחמיצו את המחזור הבא. בבאר שבע מבינים שהערב צריך להיות מרוכזים וסבלניים, לשמור על יציבות ולא להיגרר למשחק מבולגן, כי בשלב הזה של העונה אין מקום לטעויות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */