מה הוביל לזיוף המחלה במזחלות? פרטים חדשים

החלטה דרמטית התקבלה בשעת לילה מאוחרת אמש (שבת) במשלחת הישראלית לאולימפיאדת החורף. הוועד האולימפי החליט להשעות את נבחרת מזחלות השלג שסיימה את הופעתה במילאנו-קורטינה 2026 בשל ניסיון להחליף ספורטאי באופן לא תקין של זיוף מחלה. כעת מתבררים פרטים חדשים על מה שאירע באיטליה והדרמה מאחורי הקלעים.

אחרי שני מקצים בהם היא השתתפה נבחרת מזחלות השלג וסיימה במקומות ה-25 וה-24, הישראלים רצו לשתף חבר נבחרת נוסף לקראת המקצה השלישי והאחרון כך שיוכל להתחרות גם כן במשחקים האולימפיים. בכל אופן לנבחרת לא נותר סיכוי גבוה להעפיל לגמר, אליו נכנסות רק 20 הנבחרות הטובות ביותר, ולכן הם החליטו לעשות מעשה “חברי” מתוך רצון לאפשר לנציג נוסף להתחרות באירוע הספורט הגדול בעולם.

לשם כך, נבחרת הבובסליי רצתה להחליף את אחד מנציגיה בווארד פוארסה, אך זה בלתי אפשרי על פי הנהלים, אלא אם אחד מהספורטאים נפצע או חלה ואז נכניס המחליף במקומו. לכן הם החליטו כי אחד מהספורטאים יודיע לראשי המשלחת כי הוא חש ברע, ואכן כך היה. אחד מהספורטאים הודיע לראש המשלחת, ירדן הר לב, כי הוא סובל מזעזוע מוח, והוא מיד נשלח לבדיקות סי.טי ראש ואף חתם על תצהיר רפואי שהיה אמור להישלח לוועד האולימפי הבינלאומי, אלא שבחלוף כמה דקות הוא התוודה בפני אחד מנציגי המשלחת כי הוא אינו פצוע באמת.

נבחרת מזחלות השלג של ישראל (פרטי)

הפרטים הועברו מיד לידיעת יו״ר הוועד האולימפי יעל ארד, שהייתה בזמן נסיעה ברכבת מקורטינה למילאנו ולמעשה רחוקה מההתרחשות. ארד בחרה לעמת את נציגי הנבחרת עם העובדות, הם הודו במעשה הפסול שתכננו מאחורי הקלעים - ואז הוחלט במשלחת לקבל החלטה קשה על השעיה הנבחרת בגין התנהגות לא ראויה ובלתי ספורטיבית, כך שלא תוכל להמשיך ולהתחרות גם במקצה השלישי היום.

הפחד מפגיעה בתדמית

לאחר שהספורטאי כבר חתם על התצהיר הרפואי וגורמים רבים מסביב לנבחרת היו מודעים למה שהתרחש, במשלחת הישראלית בחרו שלא לשקר לוועד האולימפי הבינלאומי, משום שזה אקט שעלול לחשוף את ישראל למעשה לא תקין ולא ספורטיבי שהיה עלול לפגוע בתדמית הספורט הישראלי כולו. לכן בחרה ארד לפנות לוועד האולימפי הבינלאומי ולהודיע להם על השעיית הנבחרת ולהעמיד את המעורבים לוועדת משמעת עם חזרתה לארץ, מתוך יושרה ובמטרה לשמור על הערכים האולימפיים והספורטיביים של התחרות. בארגון הודו על הדיווח והבהירו כי לא יפגעו במשלחת הישראלית אם כן זו תעמוד לוועדת משמעת פנימית.

יעל ארד (שחר גרוס)

בנבחרת ישראל במזחלות טרם הגיבו להחלטת הוועד האולימפי הישראלי. בתוך כך, הפעילות בחשבונותיו של אדם אדלמן ברשתות החברתיות נעצרה. כך לדוגמה, העמוד האישי של מי שהקים את נבחרת מזחלות השלג ברשת ה-X לא קיים עוד. לא ברור האם יש קשר להחלטת הוועד האולימפי או להחלטה של רשת ה-X, לאחר שהתבטא לא פעם נגד אנשי תקשורת שביקרו את נבחרת ישראל מתוך רדיפה אנטישמית.

הערב ב-21:30 אולימפיאדת החורף 2026 תגיע לסיומה עם טקס הנעילה באיטליה. גם נבחרת ישראל תשתתף בו, כאשר גולש הסקי האלפיני ברני סולוש נבחר לשאת את דגל ישראל בטקס. לאחר שהנבחרת תחזור ארצה, ייקבע מועד לוועדת המשמעת של נבחרת המזחלות.