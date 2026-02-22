יום ראשון, 22.02.2026 שעה 10:37
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"אין לי אופציה לעונה הבאה, אבל זה לא משנה"

מאמן בית"ר י-ם, ברק יצחקי, לקראת נתניה: "טוב לי ולמועדון, אני, אלמוג ואברמוב נדע למצוא את הפתרון בזמן הנכון". וגם: אצילי, אנטווי וגונזאלס

|
ברק יצחקי (שחר גרוס)
ברק יצחקי (שחר גרוס)

בית”ר ירושלים נמצאת בתקופה לא פשוטה. הקבוצה כבר הייתה במקום הראשון בליגה, אך לא ניצחה בחמשת המשחקים האחרונים ותנסה לא לאפשר לב”ש לברוח בפסגה. מחר (שני) ב-20:30 היא תפגוש את מכבי נתניה למשחק חוץ ותנסה לצאת לדרך חדשה, כשלקראת המשחק ברק יצחקי דיבר הבוקר במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

רוני לוי אמר שהוא הולך להתמודד מול אחד המאמנים הטובים בישראל. עד כמה זה מחמיא לך שמאמן שעבר משהו אומר את זה?
”אולי לא רואים שאני מסמיק קצת, אבל לקבל מחמאה מאחד המאמנים הכי מעוטרים בישראל זה מדהים. כל הזמן קשה לשחק מול הקבוצות שלו, שהן מאוד מאומנות. זכיתי גם להיות כשחקן תחתיו”.

מב מצבו של עומר אצילי?
“אצילי ערך איתנו כמה אימונים, חלק חלקיים וחלק מלאים, אחליט אחרי האימון היום לגביו”.

ב”ש משחקת קודם הפעם, משהו שמסתכלים עליו?
”אשב ואראה את המשחק היום. לגבי מי משחקת קודם, זה משתנה. עובדתית, אנחנו משחקים הרבה לפניהם, זה יוצא ככה, אבל יכול להיות שבפלייאוף זה יתהפך, לא חושב שיש פה משהו מכוון. בכל מקרה, זה לא תלוי בנו, צריכים להתמודד עם זה ולהתעסק בדברים שתלויים בנו”.

במשחקים האחרונים בית”ר נראית טוב יותר מול נתניה מאשר בשנים הקודמות. איזה משחק צפוי מחר?
”משחק שונה לחלוטין, נגד מאמן אחר עם שיטה ודרך של כדורגל שונה מאוד, תמיד קשה לשחק נגד נתניה, בטח בחוץ ובטח מול רוני לוי. אנחנו לא מסתכלים על המשחקים האחרונים מול נתניה, אלא על המשחקים האחרונים שלנו. אנחנו עושים את הדברים נכון ומזה אני מעודד, השערים יגיעו, השחקנים לא שכחו איך להבקיע, זה עניין של יותר ביטחון וזה ייכנס, יש פה שחקני הכרעה”.

אתה גם מרגיש שמשהו תקוע בהתקפה?
”אם לא היינו מגיעים למצבים הייתי מסכים, אבל אנחנו מייצרים מצבים. אם היה לנו משחק אנמי היה ממה לחשוש, אבל אני באמת סמוך ובטוח שהשחקנים לא שכחו להבקיע שערים, הם יבקיעו עוד הרבה שערים עד סוף העונה. הגולים יגיעו אם נמשיך ככה”.

אינו, ירין לוי ועדי יונה זו שלישיית הקישור שנסגרת עליה?
”זה משתנה, תלוי משחקים, תלוי נגד איזה קבוצה אתה משחק. היה משחק טוב במשחק האחרון ויכול להיות שיהיו שינויים ויכול להיות שלא. יש דברים שקורים. גם פציעות וכו’”.

זו בעיה טובה שיש לך שני שחקנים על כל עמדה.
”כמאמן זה מצד אחד כאב ראש, אבל מצד שני טוב. תחרות זה תמיד טוב לכל שחקן. 

מה המצב של גיל כהן?
”הוא בסדר, הוא מתאמן כרגיל”.

מה לקחתם מהמשחק הראשון של אנטווי?
”הוא מפתיע אותי מאוד בכושר המשחק שהוא הגיע כי הוא לא שיחק בצורה רציפה לפני כן, סבל מפציעה כלשהי. הוא נכנס למשחק גדול עם אווירה מטורפת, הייתי מרוצה מאיך שהוא שיחק. הוא ויתר השחקנים של הקבוצה צריכים להמשיך באינטנסיביות שבה אנחנו משחקים והגולים יגיעו”.

יש אוהדים ששופטים את גונזאלס מהר מדי, זה היה ככה גם עם קרבאלי.
”אולי ראיתי משחק אחר. חלוצים הרבה פעמים נמדדים בשערים, אבל הוא עשה כל כך הרבה עבודה שריתקה בלם ואפילו לפעמים שני בלמים של מכבי ת”א. הוא נתן חופש פעולה לירדן שועה. גם השערים של גונזאלס יגיעו אם הוא ימשיך בקצב הזה, זה המשחק הראשון שהוא פתח בהרכב. הוא יצטרך להמשיך להוכיח את עצמו”.

תעשה רוטציה בין הזרים שלא בסגל כדי לשמור עליהם?
“דיברנו על העניין של שני שחקנים על כל עמדה וכאב ראש למאמן. בסוף אני צריך לקחת החלטות קשות בהתאם למה שטוב לקבוצה. יכול להיות ששחקן מסוים ייפגע ל-2-3 משחקים, אבל זה לא השיקול. השיקול זה טובת הקבוצה”.

כל המאמנים של הקבוצות הגדולות לא חתומים לעונה הבאה. זה בגלל שאתם מחכים או שהמועדונים מחכים?
”כל אחד והסיטואציה שבה הוא נמצא, כל מועדון ודרך ההתנהלות שלו. אני חושב שזה יצא מקרי. אין לי אופציה בחוזה לעונה הבאה, אבל זה לא משנה. טוב לי, טוב למועדון, אני מאוד שמח להיות פה. היחסים שלי עם אלמוג כהן וברק אברמוב נהדרים ונדע למצוא את הפתרון בזמן הנכון”.

מורוזוב: ב”ש יכולה לאבד נקודות ונוכל לחזור

גם מגן הקבוצה, גרגורי מורוזוב, דיבר במסיבת העיתונאים: "במשחק הקודם שיחקנו טוב מאוד, כקבוצה אחת. בחודש האחרון איבדנו כמה נקודות אבל הכי חשוב שלא איבדנו את הביטחון. מחר נשחק מול קבוצה טובה מאוד שמשחק קומפקטי מאוד. אני חושב שנגיע לתוצאה טובה אם נהיות ממושמעים. זה המפתח. אנחנו מצפים למשחק, יהיה קשה, אבל אנחנו מוכנים לזה".

האם הקבוצה מרגישה את הלחץ מכך שבאר שבע משחקת קודם המחזור: “אני לא מרגיש לחץ, הכל בידיים, ברגליים ובראש שלנו. אנחנו מגיעים לחלק השלישי של העונה והכל יכול לקרות. באר שבע יכולה לאבד נקודות ונוכל לחזור”.

לגבי העובדה שהקבוצה הביאה עוד תחרות לעמדה שלו: “לכל קבוצה יש סגל רחב והמאמן יחליט מי יעזור להשיג תוצאה טובה. אף פעם לא פחדתי מתחרות, כל שחקן יבחר בקבוצה שנמצאת בטופ ויקבל בה פחות דקות על פני קבוצה פחות טובה שבה הוא לא נלחם על תארים”.

