כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

בריינה כעסו על חודדה: חוגג לנו בפרצוף, לא מכבד

במועדון לא אהבו את החגיגות המוגזמות של מאמן טבריה: "התגרה והגזים אחרי שלקח לנו חצי סגל". על ההפסד 2:1: "המזל לא איתנו, די השלמנו עם הירידה"

|
אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)
אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

בבני ריינה רשמו אתמול (שבת) הפסד נוסף בדרך לליגה הלאומית, והפעם לעירוני טבריה 2:1 משער של האקס גיא חדידה בדקה ה-94. אירוע לא שגרתי בסיום היה בין אנשי ריינה למאמן טבריה אלירן חודדה, שהגיע לשיאו בחילופי דברים בין הצדדים בסיום המשחק במנהרה לחדרי ההלבשה.

לאנשי ריינה היו טענות על החגיגות המוגזמות של מאמן טבריה: "חודדה צריך לדעת לכבד והוא בחר להגזים, כאשר נראה כמי שמתגרה בנו לאחר שער הניצחון והגיע כמעט לאזור הטכני שלנו. חודדה לקח לנו חצי סגל ובסוף חוגג לנו בפרצוף. זאת התנהגות לא מכובדת".

במשחק עצמו ריינה לפחות במחצית הראשונה הייתה טובה יותר מטבריה, אבל זה לא הספיק: "המחצית הראשונה הייתה מעודדת מבחינתנו ובמחצית השנייה לא היינו טובים. חבל על שער כמו שספגנו בדקה האחרונה. גם המזל לא איתנו. הכל הולך הפוך”.

שחקני בני ריינה (חגשחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)

“די השלמנו עם הירידה”

“די השלמנו עם הירידה, אבל נמשיך לשחק כמו ספורטאים. נשארו לנו 27 נקודות וברור שאנחנו צריכים נס כדי להישאר. אנחנו לא מביאים נקודות במגרש הביתי. צריך לנצח 6-7 משחקים כדי להישאר. נמשיך להילחם עד הסוף", אמרו בריינה.

במחזור הקרוב ריינה תארח את הלפני האחרונה הפועל ירושלים, ובמחזור הסיום של הליגה הסדירה ריינה תצא לדוחא למשחק חוץ מול סכנין.

