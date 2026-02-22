יום ראשון, 22.02.2026 שעה 15:34
ספורט אחר  >> טניס

דלריי ביץ': גמר אמריקאי בין קורדה לפול

סבסטיאן קורדה גבר על קובולי ויפגוש את טומי פול שניצח את טיין בדרבי. תקרית משעשעת בראיון הניצחון של קורדה שחזר למעמד הגמר לראשונה מ-2025.

|
טומי פול חוגג ניצחון (אימאגו)
טומי פול חוגג ניצחון (אימאגו)

נקבע הגמר בטורניר דלריי ביץ' בפלורידה, והוא יהיה על טהרת הטניס האמריקאי. סבסטיאן קורדה וטומי פול הבטיחו הלילה (בין שבת לראשון) את מקומם בקרב על התואר, לאחר שניצחו בחצאי הגמר יריבים עיקשים בתנאים לא פשוטים. עבור שני השחקנים מדובר בחזרה למעמד הגמר בטורניר הביתי, והקהל המקומי יזכה לראות דרבי אמריקאי מסקרן.

סבסטיאן קורדה (50 בעולם) היה הראשון להעפיל לגמר, לאחר שהציג יכולת מרשימה בניצחון על פלאביו קובולי האיטלקי (20 בעולם) בשתי מערכות, 6:7(1), 1:6. המשחק, שנמשך שעה ו-17 דקות, נערך תחת תנאי חום כבדים שהקשו על השחקנים. המערכה הראשונה הייתה צמודה במיוחד; קורדה כבר הוביל 4:5 והחזיק בשתי נקודות מערכה, אך קובולי הצליח להציל אותן, כולל נקודה אחת לאחר ראלי ארוך של 16 חבטות, וכפה שובר שוויון. ברגעי ההכרעה, האמריקאי העלה הילוך, ניצח 1:7 בשובר השוויון ומשם המשיך לשיוט קליל במערכה השנייה בדרך לניצחון.

סבסטיאן קורדה בפעולה במהלך חצי הגמר. (אימאגו)סבסטיאן קורדה בפעולה במהלך חצי הגמר. (אימאגו)

עבור קורדה, מדובר בהעפלה ראשונה לגמר טורניר ATP מאז ינואר 2025 באדלייד, והוא ינסה להניף גביע ראשון מאז הזכייה בוושינגטון ב-2024. רגע ויראלי ומשעשע נרשם בסיום המשחק, כאשר המראיינת על המגרש התבלבלה בלשונה כששאלה את קורדה על המאזן המושלם שלו מול האיטלקי. במקום לומר "Success" (הצלחה), נפלטה לה בטעות מילה בעלת קונוטציה אחרת לגמרי ("Sex"), מה שגרם לקהל ולשחקן לפרוץ בצחוק. קורדה, שהפגין רוח טובה, הגיב בהומור שנון: "הוא בחור נאה, אז אתם יודעים...".

בחצי הגמר השני, טומי פול (24 בעולם) נאלץ לעבוד קשה הרבה יותר בדרבי האמריקאי מול לרנר טיין הצעיר (23 בעולם). טיין, שנמצא בכושר שיא ונהנה מדירוג שיא בקריירה, פתח חזק וניצח את המערכה הראשונה. עם זאת, פול גילה אופי, ביצע מהפך וניצח בסופו של דבר 6:4, 4:6, 3:6 בתום קרב מתיש.

הגמר הלילה יפגיש שני שחקנים שמכירים זה את זה היטב, כאשר המאזן הפנימי בין השניים עומד על 2:4 לטובת קורדה. שניהם כבר הגיעו בעבר למעמד הגמר בדלריי ביץ', אך כעת רק אחד מהם יצא עם ידו על העליונה וישאיר את הגביע בפלורידה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */