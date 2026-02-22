"אני יודע מה הולך לקרות עם הקהל של בית"ר"

מכבי נתניה תארח מחר (שני) ב-20:30 את בית”ר ירושלים למשחק קריטי. היהלומים ראו את הפועל פתח תקווה מנצחת מול מכבי חיפה וכעת מבינים כי יצטרכו לנצח לפחות שניים משלושת המשחקים הבאים, ואולי אף את שלושתם, כדי להגיע לפלייאוף העליון.

רוני לוי פתח את דבריו במסיבת העיתונאים לקראת המשחק: “אנחנו מתעסקים בעצמנו. כמו שאני רואה את הקבוצה באימונים, הקבוצה מאוד רצינית, אני מאוד מרוצה ממה שקורה באימונים. אנחנו צריכים לזכור שיש לנו יריבה חזקה מאוד ונצטרך להתעלות גם בפן הקבוצתי וגם האישי. להאמין בעצמנו”.

לגבי האצטדיון שצפוי להיות מלא: “תמיד כשיש אווירה טובה ואצטדיון מלא עם קהל שדוחף זה כיף לכולם. בסך הכל איכות הכדורגל היא שחשובה. ממה שאני רואה אנחנו ברמה טובה מאוד, אם נביא לידי ביטוי את איך שאנחנו נראים במשחקים והאימונים האחרונים נוכל להביא תוצאה טובה”.

רוני לוי (שחר גרוס)

כשנשאל על ההכנות להתמודדות עם ברק יצחקי השיב: “לבית”ר יש מאמן מצוין, אחד הטובים בארץ. יש להם קבוצה מצוינת ויש הרבה התאמות ונושאים טקטיים שצריך להתמודד איתם. אנחנו מתכוננים ונקווה שנצליח להביא זאת לידי ביטוי”.

בנוגע לחזרה של עומר אצילי במדי היריבה: “עומר אצילי שחקן עם יכולות מדהימות ליד השער. כמובן שנצטרך להתמודד עם כל שחקן ספציפי של היריבה והיכולות שלו”.

רוני לוי השיב לטענה כי החיזוק של שלושת הזרים הגיע מאוחר מדי בעונה: “בחשיבה של עד סוף השנה יכול להיות שהחיזוק הגיע מאוחר מדי, אבל בחשיבה ארוכת טווח אלה זרים לתקופה ולא ליומיים. הזרים השתלבו מאוד מהר גם חברתית וגם מקצועית. קונאטה הבלם שולב מהר בהרכב. חשוב לשלב אותם כמו שצריך בקבוצה”.

בקארי קונאטה חוגג שער בכורה (חג'אג' רחאל)

מה הוא יכול לספר על פדריניו: “פדריניו שחקן מוכשר, יכולות אישיות טובות, אחד על אחד טוב, מהיר, איכותי ואתה יודע זה רק ההתחלה. תמיד שומעים ‘תנו להם זמן’ אבל האמת היא שאין לנו זמן”.

כארם ג’אבר: “באים לנצח. אי אפשר להתעלם ממה שקורה עם הקהל של בית”ר”

כארם ג’אבר פתח את דבריו בביטחון: ”משחק חשוב מאוד עבורנו מול קבוצה מאוד חזקה. אבל אין סיבה שלא ננצח אותם בבית מול הקהל שלנו, אנחנו מצפים למשחק מאוד אינטנסיבי ומתכוננים למשחק כמו שמתכוננים לכל משחק. באים לנצח”.

מה למדו מההפסד בטדי: “פתחנו שם טוב את המשחק אבל לא ניצלנו את המצבים, לא הייתה רגל מסיימת. הפעם אנחנו חייבים לנצל מצבים כי בית”ר לא מאפשרת להגיע להרבה מצבים למרות שהיא חשופה מאחורה”.

כארם ג'אבר עם עמית כהן (עמרי שטיין)

המאבק על הפלייאוף: “נשארו שלושה משחקים וחייבים לנצח את כולם כדי לעלות לפלייאוף, זאת המטרה שלנו. זה מתחיל מהמשחק מול בית”ר וימשיך לאחר מכן”.

לגבי הניצחון של הפועל פתח תקווה: “ראיתי את המשחק כי זה משפיע עלינו. למרות שהניצחון שלהם מכניס אותנו ללחץ אצלנו לא רוצים להתעסק בזה. נבוא מרוכזים וננסה לעשות את העבודה”.

כשנשאל על האירועים הלא נעימים שחווה מספר פעמים מול חלק מאוהדי בית”ר בזמן משחקים אמר: “אי אפשר להתעלם ממה שקורה, אני בא למשחק בידיעה שזה מה שהולך לקרות. אני מנסה לבוא מרוכז למשחק, אבל זה לא דבר כיף. אני מנסה לא לתת לזה להשפיע עליי ולהמשיך בעבודה שלי”.